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إيران تعلن عن سقوط قتلى في الهجوم الإسرائيلي وتؤكد: "سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا"

طهران العاصمة الإيرانية طهران، في وقت مبكر من يوم السبت 26 أكتوبر 2024
طهران العاصمة الإيرانية طهران، في وقت مبكر من يوم السبت 26 أكتوبر 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية في إيران، ردا على هجوم صاروخي إيراني وقع في 1 أكتوبر.

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في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع انفجارات قوية في طهران، بينما أكدت مصادر إيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد، مشيرة إلى أن إسرائيل ستواجه بلا شك "ردا متناسبا" على أي تصعيد.

وأكد الجيش الإسرائيلي استعداده التام على الصعيدين الهجومي والدفاعي، مشيرا إلى أن هذه الضربات الجوية عززت حرية تحركه في الأجواء الإيرانية، وأنه يواصل تقييم الأوضاع دون إجراء تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية.

ولم تتضح بعد حجم الأضرار، إذ لم تظهر صور المدينة أي مؤشرات غير اعتيادية.

كما دعت الإدارة الأمريكية إسرائيل إلى الرد بشكل متوازن على الهجمات الإيرانية، ووصف مسؤول رفيع في الإدارة الضربات الإسرائيلية بأنها "مستهدفة ومتناسبة" مع السعي لتقليل المخاطر على المدنيين.

وفي لندن، دعا رئيس الوزراء كير ستارمر جميع الأطراف على ضبط النفس وطالب إيران بعدم الرد.

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن المملكة المتحدة تراقب الوضع عن كثب، مؤكدا دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف.

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