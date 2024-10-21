الكشف عن أخطر شبكة تجسس إيرانية في إسرائيل

بقلم: يورونيوز

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وأوضح المحققون أن المتهمين، وجميعهم من اليهود المقيمين في حيفا وشمال إسرائيل، قاموا بجمع معلومات عن قواعد عسكرية إسرائيلية حساسة، من بينها مقر وزارة الدفاع في تل أبيب "الكريا"، وقاعدتي "نفاتيم" و"رمات دافيد" الجَوّيَتَين، ومواقع بطاريات القبة الحديدية.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين، وهم عزيز نيسانوف وألكسندر ساديكوف وفياتشيسلاف غوشين ويفغيني يوفي ويغآل نيسان، إضافة إلى قاصرين اثنين وجندي فار من الخدمة العسكرية، تلقّوا مئات الآلاف من الدولارات، بعضها عبر العملات المشفرة، مقابل تنفيذ مهام استخباراتية متعددة.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين تَعاوَنوا مع الاستخبارات الإيرانية لمدة عامين، وجميعهم واصلوا نشاطهم التجسّسي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزّة. وتعتزم النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم يوم الجمعة، مع طلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية.