وجبات "كوارتر باوندر" من ماكدونالدز تودي بحياة شخص وتصيب العشرات.. ماذا نعرف حتى الآن؟

بقلم: يورونيوز

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قال مسؤولون صحيون فيدراليون في الولايات المتحدة، إن وجبات "كوارتر باوندر"، التي تقدمها سلسلة مطاعم ماكدونالدز، أدت إلى وفاة شخص وإصابة ما لا يقل عن 75 شخصًا في 13 ولاية.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن 22 شخصًا تم إدخالهم إلى المستشفى، بينما أصيب اثنان بمضاعفات خطيرة تتعلق بالكلى. كما توفي شخص واحد في كولورادو بعد تعرضهم لتسمم غذائي ناتج عن بكتيريا الإشريكية القولونية الموجودة في الوجبات.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن حادثة الوفاة حصلت لشخص مسن في ولاية كولورادو.

وقال مسؤولون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه لم يتم تحديد مصدر محدد لتفشي البكتيريا حتى الآن. وأفادت الوكالة أن المعلومات الأولية التي تمت مراجعتها تشير إلى أن البصل المقطع غير المطبوخ، المستخدم في البرغر، قد يكون "مصدرًا محتملاً للتلوث".

وتم الإبلاغ عن حالات الإصابات بين 27 أيلول/ سبتمبر إلى 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في ولايات منها كولورادو وأيوا ويوتا وغيرها، لكن أكثر الحالات كانت في كولورادو.

وأكدت ماكدونالدز، أن المورد للبصل الطازج المستخدم في المطاعم المرتبطة بتفشي المرض هو شركة تايلور فارمز، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، مشيرةً إلى أن البصل جاء من منشأة تقع في كولورادو سبرينغز.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أعلنت ماكدونالدز عن قرارها بوقف توريد البصل من منشأة تايلور فارمز في كولورادو سبرينغز إلى أجل غير مسمى.

من جانبها، ذكرت شركة تايلور فارمز يوم الجمعة أنها سحبت بشكل استباقي جميع كميات البصل الأصفر المرسلة إلى عملائها من منشأتها في كولورادو، وهي تتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء أثناء سير التحقيقات.

وأعربت الشركة، المملوكة لعائلة، عن حزنها حيال تأثير هذا التفشي على الأفراد والأسر المتضررة.

بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli).. ما هي؟

هي نوع من البكتيريا الشائعة التي تعيش عادة في أمعاء البشر والحيوانات. هناك أنواع مختلفة من الإشريكية القولونية، بعضها غير ضار، بينما يمكن أن تكون أنواع أخرى ضارة وتسبب الأمراض والوفاة.