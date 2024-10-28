زوّدها بمعلومات إستخباراتية بأوكرانيا لأكثر من عامين.. موسكو تُكرم جاسوسها الأمريكي وتمنحه الجنسية

بقلم: يورونيوز

احتفت وسائل إعلام روسية بإنقاذ الجيش لجاسوس "مخلص" عمل لصالح موسكو لمدة عامين، مشيرة إلى أن القوات الروسية استطاعت تحريره من منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، بعد أن كان يقدم معلومات استخبارية هامة، لافتة إلى أن جهوده ساعدت في تمكن الجيش من تنفيذ ضربات "دقيقة".

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وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة للجاسوس، ووجهه مظلل، وزعمت أنه أمريكي الجنسية. وظهر في الصور بلباس مدني وهو يعانق عددًا من مقاتلي الجيش الروسي.

الصورة المتداولة للجاسوس الأمريكي الذي عمل لصالح موسكو في أوكرانيا

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الجاسوس الأمريكي يدعى "كينيث م."، لكن وسائل الإعلام الروسية أطلقت عليه اسم "الأمريكي الهادئ" تيمناً برواية غراهام غرين الشهيرة الصادرة 1955، والتي تحكي قصة جاسوس أرسلته واشنطن في مهمة بفيتنام.

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في موسكو إنها لن تعلق على الحادثة حاليًا لأسباب تتعلق "بالخصوصية". فيما أعلنت القوات الروسية أن الجاسوس تحت حمايتها، وأن حياته ليست في خطر، وسيتم منحه حق اللجوء السياسي ليحصل لاحقًا على الجنسية الروسية.