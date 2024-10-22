تل أبيب تضرب تحذيرات واشنطن بعرض الحائط.. تجويع غزة مستمر مع اعتراض 254 شحنة أممية إنسانية للقطاع

اعلان

وقالت المنظمة الأممية إنها "بحاجة ماسة إلى وصول آمن وغير معاق إلى غزة"، مطالبةً بتوفير ضمانات لمرور المساعدات، خاصةً في ظل عدم إدخال أي معونات غذائية إلى شمال غزة منذ 22 يومًا. كما حذرت الأمم المتحدة من أن منع المساعدات عن القطاع سيرفع من خطر تفشي المجاعة خلال فصل الشتاء.

وبحسب تقييم حديث للأمن الغذائي، فإن حوالي 1.95 مليون شخص في غزة، أي 91% من السكان، سيواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

في هذا السياق، أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي منع إدخال أكثر من ربع مليون شاحنة مساعدات منذ بدء الحرب.

رسم إنفوغرافي يظهر كيف تعوق إسرائيل المساعدات الأممية لقطاع غزة خلال 20 يوما الماضي

اللافت أن تعليقات المنظمات الدولية ومناشدات الهيئات الحكومية في القطاع جاءت بعد وقت قصير من تحذير الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العبرية من أنها ستقطع عنها "الإمدادات العسكرية" إذا لم يتم توفير وصول أفضل للمساعدات في القطاع.

فقد أشار البيت الأبيض إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوصلا "تحذيرًا" إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بشأن منع إسرائيل وصول المساعدات، حيث منحت "واشنطن" حليفتها مهلة أقصاها 30 يومًا لتفادي "العواقب" المترتبة في حال امتنعت تل أبيب عن معالجة الأزمة الإنسانية.