روسيا تُعلن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين والسيطرة على بلدة أولكسندروبيل في دونيتسك

ونشرت وزارة الدفاع الروسية معلومات حول التطورات التي حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة .وجاء في بيان الوزارة أن "المجموعة العسكرية ”سيفير“ واصلت أعمالها في اتجاه خاركوف، حيث قامت بتحييد أكثر من 40 جندياً من الجيش الأوكراني وتدمير 3 مركبات عسكرية".

وأَضاف البيان: "وصلت المجموعة العسكرية ”يوغ“ إلى خطوط أكثر ملاءمة وهزمت وحدات القوات الأوكرانية المسلحة. تم قتل أكثر من 740 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 سيارات، و4 مدافع".

وقامت قوات المجموعة العسكرية ”زاباد“ بتحسين موقفها التكتيكي، بحسب البيان، وقتل أكثر من 510 جنود أوكرانيين، و5 شاحنات بيك أب، ومدفعي هاوتزر، ومنظومتي حرب إلكترونية و4 مستودعات ميدانية للذخيرة العسكرية.

تدريبات عسكرية روسية في 12 يونيو 2024. AP/Russian Defense Ministry Press Service

ووفقاً للوزارة، صدت وحدات المجموعة العسكرية ”تسينتر“ 6 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وقتلت 545 جندياً واستهدفت مركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات وثلاثة مدافع. كما قامت وحدات المجموعة العسكرية ”فوستوك“ بتحسين مواقعها على خط الجبهة، واستهداف المعدات التابعة لوحدات القوات الأوكرانية.

وبلغت خسائر الوحدات الأوكرانية "حوالي 120 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و9 سيارات، ومدفعي هاوتزر"، بحسب وزارة الدفاع. وقامت مجموعة ”دنيبر“ العسكرية، بقتل أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا وتدمير سيارتين ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز D-20 ومستودع ذخيرة.

أمّا في منطقة كورسك، فزعمت وزارة الدفاع مقتل 350 جندياً من القوات المسلحة الأوكرانية واستهداف 14 عربة مدرعة، بالإضافة إلى منظومتي قاذفة صواريخ متعددة أمريكية الصنع ومركبتي نقل تابعة لهذه المنظومات.