سجال بين نتنياهو وزعيم معارضته وحصار خانق لغزة والمشافي تناشد لتدخل عاجل وحزب الله يقصف أكثر من هدف

بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ388 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استمر القصف على القطاع المحاصر منذ 3 أسابيع، وشهد الكنيست سجالا بين زعيم المعارضة يائير لابيد وبين نتنياهو الذي تبجح بأنه يدافع عن العالم أجمع ضد إيران و"أذرعها" في المنطقة، بينما ترى المعارضة أن حكومة نتنياهو الحالية هي أسوأ حكومة منذ قيام إسرائيل.

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تبجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه في الكنيست، بأنه يدافع عن العالم أجمع الذي قال إن مصيره مرتبط بانتصار إسرائيل على إيران و"أذرعها" في المنطقة. مشيدا بعلاقات إسرائيل مع دول عربية كانت مثل إيران في عدائها لإسرائيل، ثم وقعت اتفاقيات وفقا للتعاليم الإبراهيمية، حسب وصفه.

في هذه الأثناء تستمر الحرب على جميع الصعد، إذ يقول المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف فلسطيني في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا يواجهون قصفًا وحصارًا إسرائيليًا خانقًا، مما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في هذه المناطق.

كما واصل الجيش الإسرائيلي استهداف المدن والأحياء السكنية الشيعية في لبنان وفي كل مكان يحتمل أن يكون الحاضنة لبيئة حزب الله.

في المقابل: أكد حزب الله أنه استهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية، وتجمعا لقوات إسرائيلية في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية أخرى

وعلى صعيد متصل، وصف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران بـ"خطأ استراتيجي من الاحتلال"، محذراً من تداعيات مؤلمة ستطال إسرائيل نتيجة هذه الأعمال. وفي تطور آخر، جدد حزب الله تحذيراته لسكان المدن الإسرائيلية الحدودية، داعياً سكان كريات شمونة إلى إخلائها فورًا.

ومجددا، أعلن وزير خارجية جنوب إفريقيا عن تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، مؤكداً أن المذكرة تحتوي مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث بغزة إبادة جماعية بالفعل.

في هذه الأثناء، تتواصل الجهود الدبلوماسية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يجتمع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، لبحث آفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وسط توقعات بتجدد المفاوضات حول تبادل الأسرى.