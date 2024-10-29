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انفتاح حمساوي وتلويح إسرائيلي بتسوية مع لبنان ومجزرة ليلية جديدة ببيت لاهيا ومسيرات تجوب سماء لبنان

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فلسطينيون في مشرحة مستشفى في دير البلح، ينتحبون أسفا على أقاربهم الذين قتلوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة الثلاثاء، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
فلسطينيون في مشرحة مستشفى في دير البلح، ينتحبون أسفا على أقاربهم الذين قتلوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة الثلاثاء، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024. حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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في اليوم الـ389 من حرب غزة: حماس تؤكد انفتاحها على أي مقترحات جدية لوقف الحرب بشكل دائم، وحقن دماء الأهالي وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى.. ونتياهو يجري محاثات لتسوية سياسية في لبنان.. وعشرات القتلى والمفقودين في بيت لاهيا بشمال غزة.. وقصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل.

في غزة:

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حذرت منظمات دولية من مجاعة حتمية ما لم يكن هنالك تدخل إنساني عاجل، بينما اشتد القصف الإسرائيلي على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 130 شخصا، ما بين قتيل ومفقود.

وأما في لبنان:

ففي الجانب الميداني: استمر القصف الإسرائيلي على مواقع في الجنوب والشرق، بينما لم تتوقف صافرات الإنذار في إسرائيل، حيث أسقط حزب الله طائرة "هيرمز 900" قبل أن يقصف "مستعمرة كابري" و"تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام" بصليتين صاروخيتين.

وأما على الصعيد السياسي: فقد عين حزب الله نعيم قاسم أمينا عاما له. وأكدت حركة حماس، على لسان سامي أبوزهري: أنها منفتحة على أي مفاوضات حقيقية تضمن سلامة الأهالي وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة جدية للأسرى.

كما أعلن نتنياهو عن محادثات للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف الحرب في لبنان، تزامنا مع قرار حزب الله انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له.

وألغت إسبانيا صفقة كانت قوات الحرس المدني قد اشترت بموجبها من "شركة غارديان المحدودة" الإسرائيلية، أكثر من 15 مليون طلقة نارية من عيار تسعة ملم، بقيمة ستة ملايين.

آخر تطورات الحرب في غزة ولبنان:

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