بوتين يُعلن عن مناورات نووية جديدة لتعزيز قوة الردع الاستراتيجي

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وقال بوتين في مقطع فيديو نشره الكرملين: "نجري اليوم تمرينا آخر لقوات الردع الاستراتيجي". وأضاف: "سنطور إجراءات المسؤولين للسيطرة على استخدام الأسلحة النووية من خلال عمليات إطلاق فعلية للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز".

الرئيس بوتين يعلن عن المناورة

وأكد بوتين أن روسيا لن تشارك في أي سباق للتسلح، ولكنه أشار إلى أن موسكو بحاجة إلى أن تكون قواتها النووية جاهزة للاستخدام في أي وقت. ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تستمر التوترات العالمية بشأن الأمن النووي وسط النزاعات الجيوسياسية المتزايدة.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أهمية الحفاظ على جاهزية القوات النووية، حيث تعتبرها روسيا جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الدفاعية، مؤكدا أن "وجود قوات نووية قوية وفعالة هو عنصر حاسم في ضمان أمن الدولة ودرء أي تهديدات محتملة".

ويأتي هذا التمرين في إطار خطة موسكو لتعزيز قدراتها الدفاعية، وهو يعكس استعدادها للتعامل مع التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها في الوقت الراهن. ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية كبرى تهدف إلى التأكيد على قوة روسيا في الساحة الدولية وتعزيز ردعها ضد أي تهديد محتمل.

كما أن هذه التدريبات تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن روسيا تظل مستعدة وقادرة على حماية مصالحها القومية، مشددة على أهمية الحوار والتفاهم بين الدول لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى توترات خطيرة في العلاقات الدولية.