Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

بوتين: أردوغان يقدم مقترحات جديدة لإحياء محادثات الملاحة في البحر الأسود

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة بريكس في قازان، روسيا، الأربعاء، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة بريكس في قازان، روسيا، الأربعاء، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024. حقوق النشر Copyright 2024 The AP. All rights reserved/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Copyright 2024 The AP. All rights reserved/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان قدم مقترحات لإحياء المباحثات حول الملاحة البحرية في البحر الأسود، مشيراً إلى أنه لم يتسن له بعد دراسة الوثائق المقدمة.

اعلان

وصرح بوتين للتلفزيون الرسمي الروسي أن أردوغان "جدد مقترحاته بشأن استئناف المباحثات المتعلقة بالشحن في البحر الأسود وقضايا أخرى" خلال لقائهما في قمة بريكس بمدينة قازان الروسية، حيث التقى أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكانت تركيا والأمم المتحدة قد توسطتا في "مبادرة الحبوب" التي أُبرمت في يوليو 2022، والتي سمحت بتصدير نحو 33 مليون طن متري من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل آمن، غير أن روسيا انسحبت من الاتفاق في يوليو 2023، محتجة بالعقبات التي تواجه صادراتها من الغذاء والأسمدة.

Related

وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، تسيطر روسيا حالياً على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014، وحوالي 80% من منطقة دونباس، و70% من منطقتي زاباروجيا وخيرسون.

وشدد بوتين على أن أي حل للنزاع "يجب أن يكون لصالح روسيا"، مؤكداً أن بلاده "لن تقدم تنازلات"، وأضاف أن أوكرانيا رفضت مرتين مبادرات روسية لوقف إطلاق النار، في حين تواصل القوات الروسية تقدمها على طول الجبهة.

المصادر الإضافية • رويترز

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بوتين يُعلن عن مناورات نووية جديدة لتعزيز قوة الردع الاستراتيجي

مسؤول إسرائيلي لـ"واشنطن بوست": حزب الله خصم هائل ويمتلك قدرة صمود ستضع حدًا للعملية البرية

بوتين: العدوان من دولة غير نووية بدعم أخرى نووية يعتبر هجوما مشتركا على روسيا