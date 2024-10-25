بوتين: أردوغان يقدم مقترحات جديدة لإحياء محادثات الملاحة في البحر الأسود

بقلم: يورونيوز

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وصرح بوتين للتلفزيون الرسمي الروسي أن أردوغان "جدد مقترحاته بشأن استئناف المباحثات المتعلقة بالشحن في البحر الأسود وقضايا أخرى" خلال لقائهما في قمة بريكس بمدينة قازان الروسية، حيث التقى أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكانت تركيا والأمم المتحدة قد توسطتا في "مبادرة الحبوب" التي أُبرمت في يوليو 2022، والتي سمحت بتصدير نحو 33 مليون طن متري من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل آمن، غير أن روسيا انسحبت من الاتفاق في يوليو 2023، محتجة بالعقبات التي تواجه صادراتها من الغذاء والأسمدة.

وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، تسيطر روسيا حالياً على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014، وحوالي 80% من منطقة دونباس، و70% من منطقتي زاباروجيا وخيرسون.

وشدد بوتين على أن أي حل للنزاع "يجب أن يكون لصالح روسيا"، مؤكداً أن بلاده "لن تقدم تنازلات"، وأضاف أن أوكرانيا رفضت مرتين مبادرات روسية لوقف إطلاق النار، في حين تواصل القوات الروسية تقدمها على طول الجبهة.