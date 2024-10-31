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حصار خانق وعشرات القتلى في غزة..ونتنياهو يهدد إيران و "أذرعها" ويؤجل التفاوض إلى ما بعد حكومة بايدن

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لاجئ فلسطيني يتفقد أحد المباني المهدمة في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم، الخميس، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
لاجئ فلسطيني يتفقد أحد المباني المهدمة في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم، الخميس، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024. حقوق النشر Nasser Nasser/AP
حقوق النشر Nasser Nasser/AP
بقلم: يورونيوز
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يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره لشمال قطاع غزة لليوم الـ27، حيث أسفرت الغارات المكثفة على مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون عن مقتل عدد من الفلسطينيين ووقوع إصابات منذ فجر الخميس، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. كما تعرض مستشفى كمال العدوان لقصف أدى إلى توقف كامل لخدمات العمليات الجراحية.

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عشرات القتلى في شمال القطاع.. وقتيلان وجرحى بمنطقة الزوايدة في محافظة دير البلح.

كما تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في مخيم نور شمس بطولكرم خلال اقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة مدن وبلدات، مما أدى إلى اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

على الجبهة اللبنانية، يتواصل القصف من لبنان على مواقع ومدن إسرائيلية، بينما شنت القوات الإسرائيلية غارات على قرى البقاع والجنوب، ووصل عدد الضحايا: 2867 قتيلا، و13047 جريحا مساء الخميس.

كما قتل 7 إسرائيلين في هجوم وصفته أسيوشييتد بريس بأنه هو الأقوى منذ بدء الحرب، فيما أصيب 11 جندي إسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي إطار جهود التهدئة، فَـقَـدَ رئيسُ حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ما كان يَـعْـقِـدُه من آمال على المبعوثين الأمريكيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن غادرا إلى واشنطن مباشرة دون المرورو ببيروت، بينما أكد نتنياهو أنه لم يحدد وقتا لإنهاء الحرب، مهددا إيران من جديد، ومؤكدا أنه أجهض مخططاتها، من خلال قصقصة "أذرعها" في المنطقة.

أبرز التطورات الحرب على غزة ولبنان:

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