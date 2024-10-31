حصار خانق وعشرات القتلى في غزة..ونتنياهو يهدد إيران و "أذرعها" ويؤجل التفاوض إلى ما بعد حكومة بايدن

بقلم: يورونيوز

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عشرات القتلى في شمال القطاع.. وقتيلان وجرحى بمنطقة الزوايدة في محافظة دير البلح.

كما تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في مخيم نور شمس بطولكرم خلال اقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة مدن وبلدات، مما أدى إلى اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

على الجبهة اللبنانية، يتواصل القصف من لبنان على مواقع ومدن إسرائيلية، بينما شنت القوات الإسرائيلية غارات على قرى البقاع والجنوب، ووصل عدد الضحايا: 2867 قتيلا، و13047 جريحا مساء الخميس.

كما قتل 7 إسرائيلين في هجوم وصفته أسيوشييتد بريس بأنه هو الأقوى منذ بدء الحرب، فيما أصيب 11 جندي إسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي إطار جهود التهدئة، فَـقَـدَ رئيسُ حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ما كان يَـعْـقِـدُه من آمال على المبعوثين الأمريكيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن غادرا إلى واشنطن مباشرة دون المرورو ببيروت، بينما أكد نتنياهو أنه لم يحدد وقتا لإنهاء الحرب، مهددا إيران من جديد، ومؤكدا أنه أجهض مخططاتها، من خلال قصقصة "أذرعها" في المنطقة.

أبرز التطورات الحرب على غزة ولبنان: