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نتنياهو يُهدّد ويؤكد أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي بقعة في إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، 27 سبتمبر، 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، 27 سبتمبر، 2023. حقوق النشر Abir Sultan/AP
حقوق النشر Abir Sultan/AP
بقلم: يورونيوز
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إنّ إسرائيل يمكنها أن تصل إلى أي بقعة في إيران عند الاقتضاء، وإن هدفها الأسمى يتمثل في إجهاض برنامج طهران النووي، وألمح إلى أنه لا يأبه للضغوط الخارجية، ولا لقرارات مجلس الأمن الدولي إلا بقدر ما يكون ذلك في مصلحة إسرائيل.

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وزعم نتنياهو، في خطاب ألقاه في النقب، أمام عدد من الضباط، أن الجيش الإسرائيلي تمكّن من "قطع شرايين الإمداد لحزب الله في لبنان، وأن الضربات الإسرائيلية القوية أضعفت قدراته، خصوصاً بعد أن قتل أمينه العام وخليفته المحتمل، وستكون حدودنا آمنة من حزب الله وحماس".

وأضاف في كلمة له في النقب: "الاعتبارات الداخلية لأمن إسرائيل هي بوصلتنا، مع احترامنا الشديد لحلفائنا الأمريكيين، ومع احترامنا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات، فالأساس هو قدرتنا على تحقيق أمننا".

وأشار نتنياهو إلى أن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر كبّد إسرائيل خسائر هائلة، "لكنه أتاح الفرصة لخلق واقع جديد، فاستطعنا كسر الخناق الذي أرادت إيران خنقنا به، رغم أننا نقاتل على 7 جبهات"، مضيفاً: "أشك أن في العالم جيشا آخر يستطيع تحقيق ما حققه الجيش الإسرائيلي".

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وبينما لم يحدد موعدا لنهاية الحروب التي قال إن إسرائيل تخوضها على سبع جبهات، فإنه شدّد على أن "الحرب ليست بالأمر السهل، والواقع أثبت صحة توقعاتنا، ورغم كل الذين خالفونا الرأي، فلا بد من الوحدة خلف الهدف. وإننا نغير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، بجهود جنودنا الأبطال، ومع ذلك فثمة تحديات كبرى لا يستهان بها".

ويأتي هذا التصريح بعد الرد الإسرائيلي على إيران الذي ألحق أضرارا بمنشآت عسكرية وما تبع ذلك من تهديد إيراني بالرد، ويتزامن مع الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من التوتر، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

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