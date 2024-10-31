"واشنطن بوست": انتقادات لإدارة بايدن بسبب استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في غزة

بقلم: يورونيوز

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وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية تلقت تقارير تتضمن أدلة على انتهاكات خطيرة من قبل إسرائيل، حيث تشير الوثائق إلى استخدام أسلحة وقنابل أمريكية الصنع في الهجمات التي أسفرت عن أضرار جسيمة للمدنيين في قطاع غزة. وتظهر التقارير، المستندة إلى شهادات من شهود عيان وموارد من وكالات حكومية ومنظمات حقوقية، أن العديد من الهجمات أسفرت عن مقتل العشرات من الأطفال.

على الرغم من وجود "إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية" التي تتطلب إجراء تحقيقات في غضون شهرين من تلقي التقارير، إلا أن مصادر حكومية أكدت أن ثلثي هذه التقارير لا تزال دون معالجة. وزارة الخارجية الأمريكية لم تتخذ أي إجراءات فعلية، وتنتظر الردود من الحكومة الإسرائيلية لتحديد ظروف هذه الحوادث.

فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار الناجمة عن غارة إسرائيلية أصابت خيمة في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Mohammed Hajjar

وفي تعليقه، أشار جون رامنج تشابيل، المستشار القانوني، إلى أن الإدارة الأمريكية تتجاهل الأدلة المتعلقة بالأذى المدني في محاولة لدعم سياستها في نقل الأسلحة إلى حكومة نتنياهو. كما أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الحوادث المُحالَة إليها، لكنها لم تحدد عدد التحقيقات قيد التنفيذ.

في هذا السياق، سجلت ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في غزة مقتل أكثر من 90 شخصًا، بينهم 25 طفلًا. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، عن "قلق عميق" إزاء الأعداد المتزايدة للضحايا المدنيين، مطالبًا بتفسير كامل من الحكومة الإسرائيلية.

فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار الناجمة عن غارة إسرائيلية أصابت خيمة في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Mohammed Hajjar

من جهة أخرى، أكدت القوات العسكرية الإسرائيلية أنها تبذل "جهودًا كبيرة" لتقليل الأضرار المدنية، مبررة عمليات القصف بما وصفته بـ" وجود مقاتلي حماس بين المدنيين". وفي وقت سابق، حذرت إدارة بايدن الحكومة الإسرائيلية من تداعيات سياسية إذا لم تُسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة، التي تواجه أزمة غذائية خانقة.

ورغم تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، فإن العديد من المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك بعض أعضاء الكونغرس، أعربوا عن إحباطهم من عدم التقدم الفعّال في معالجة هذه القضايا.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، بدأت بعض الأصوات داخل الكونغرس في الضغط لتقييد المساعدات المقدمة لإسرائيل، داعية إلى مزيد من الشفافية في كيفية معالجة تقارير الأذى المدني.

فلسطينيون يتفاعلون مع حريق بعد غارة إسرائيلية أصابت خيمة في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة، الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Mohammed Hajjar

من الجدير بالذكر أنه منذ 7 أكتوبر 2023، تشهد غزة حربا إسرائيلية دامية، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية، يُعتبر أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، وسط تدهور كبير في الظروف الإنسانية في القطاع.