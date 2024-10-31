الشرطة الإسرائيلية تعتقل زوجين من اللد بتهمة التجسس لصالح إيران

بقلم: يورونيوز

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وبحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، قام رافائيل ولالا غولييف، وكليهما يبلغان من العمر حوالي 32 عاما، بـ"مهام جمع معلومات استخباراتية حول مواقع أمنية وبنية تحتية في إسرائيل، بالإضافة إلى مراقبة أكاديمية تعمل في معهد دراسات الأمن القومي.

كما يُعتقد أن رافائيل وُكل بمهمة العثور على قاتل، دون تحديد الهدف المقصود.

وبحسب مسؤولين أمنيين، نفذ رافائيل مهام مراقبة مواقع أمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات (الموساد)، وجمع معلومات عن أكاديمية في معهد دراسات الأمن القومي، بينما قامت زوجته بمساعدته في بعض المهام.

ولم يكشف بيان الاتهام ما إذا كان الزوجان مدفوعين بأسباب مالية أو أيديولوجية أم غير ذلك.

ويقول مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إن التحقيق كشف "مرة أخرى عن جهود أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد واستغلال الإسرائيليين، من أجل تعزيز التجسس والنشاط الإرهابي في إسرائيل".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الزوجين تم تجنيدهما كجزء من جهود إيرانية تجند الإسرائيليين من مجتمع المهاجرين من منطقة القوقاز، حيث يقال إن الزوجين جندهما إسرائيلي من أصل أذري.