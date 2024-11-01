Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

بعد وفاته بعام.. 400 سيدة يدعين أنهن ضحايا اعتداء جنسي من رجل الأعمال المصري محمد الفايد

رجل الأعمال المصري محمد الفايد يقف مع موظفي فندقه في باريس
رجل الأعمال المصري محمد الفايد يقف مع موظفي فندقه في باريس Copyright Kamil Zihnioglu/AP
Copyright Kamil Zihnioglu/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قد يسلم الإنسان من أي اتهام يوجه له بعد موته، هذا ما يُعتقد. ولكن في بعض الحالات تلاحق المصائب والمشاكل المرء إلى قبره. هذا ما يحصل مع ملياردير مصري تتهمه سيدات من عدة دول حول العالم بأنه اعتدى عليهن.

اعلان

قال المحامي دين أرمسترونغ إن أكثر من أربعمئة شخص تواصلوا حتى الآن مع الفريق القانوني الذي يعمل على قضية ضد الملياردير المصري رجل الأعمال الراحل محمد الفايد، مدعين أنهم وقعوا ضحايا للفايد المتهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب حسبما ورد على رويترز اليوم الخميس.

وأضاف أرمسترونغ بمؤتمر صحفي في لندن: "إن حجم الإساءات التي ارتكبها الفايد وقام بتسهيلها المحيطون به تتزايد مع الأسف".

وكان فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في أيلول/سبتمبر كشف أن الفايد اعتدى جنسيا على موظفات في متجره في العاصمة البريطانية الذي يسمى "هارودز"، وأجبرهن على إجراء فحوصات طبية وهددهن بالعواقب إذا حاولن تقديم شكوى.

لطالما نفى الفايد -الذي توفى العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاما- اتهامات مماثلة أثارتها تقارير أخرى قبل موته.

ضحايا مزعومات لمحمد الفايد يحضرن مؤتمرا صحفيا يتعلق بالتحقيق في هارودز بلندن
ضحايا مزعومات لمحمد الفايد يحضرن مؤتمرا صحفيا يتعلق بالتحقيق في هارودز بلندنAlberto Pezzali/AP

لم يرد متجر هارودز فورا على طلب من وكالة رويترز للتعليق على تصريحات المحامي. فاعتذر المتجر، وقال إنه "فوجئ" بهذه المزاعم، وأطلق حملة لأي موظف حالي أو سابق في هارودز يرغب في المطالبة بتعويضات.

وقال محام آخر يدعى بروس دراموند إن الدعاوى قدمتها سيدات أغلبهن من بريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى.

وقال دراموند إن الانتهاكات حصلت في هارودز، وفي أماكن أخرى تتعلق بمصالح الفايد التجارية، كنادي فولهام لكرة القدم وفندق ريتز باريس وممتلكاته في منطقة ساري قرب لندن.

وقال دروموند إن ابنة سفير أمريكي سابق في بريطانيا، وابنة لاعب كرة قدم مشهور، هن من بين الضحايا دون أن يذكر أي أسماء.

Related

وأشار الفيلم الوثائقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن متجر هارودز فشل في التدخل وساعد في التستر على مزاعم الإساءة أثناء ملكيته للمتجر حسب ما ورد فيه.

وانتقد محامون خطة التعويض التي تديرها هارودز، وقالوا إن بعض الضحايا لا يشعرون بالراحة في التواصل مع هارودز للحصول على تعويضات في المكان الذي حصلت فيه الإساءة.

وكانت العديد من المؤسسات الإعلامية تحدثت عن مزاعم الاعتداء الجنسي ضد الفايد قبل الفيلم الوثائقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية. وقال محامون في أيلول/سبتمبر إن العديد من النساء شعرن بالقدرة على التحدث علنًا في تقرير الهيئة بعد وفاته العام الماضي.

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

8 قتلى في انهيار مبنى سكني بالقاهرة وتحقيقات لمعرفة الأسباب

دعوى جديدة ضد كانييه ويست.. اعتداء جنسي وخنق عارضة أزياء تحت مسمى "فن"

نجوم أمريكا في الانتخابات الرئاسية 2024: هل سيختارون ترامب أم هاريس؟ اكتشفوا اختياراتهم!