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استطلاع: الإسرائيليون يفضلون ترامب على هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلة

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب
المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب حقوق النشر Alex Brandon/AP
حقوق النشر Alex Brandon/AP
بقلم: يورونيوز
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يفضل الإسرائيليون فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة، ربما بسبب السياسات التي قدمها لإسرائيل خلال فترة رئاسته السابقة، أو نتيجة لتعامل جو بايدن مع التطورات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي لم تعجب البعض.

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أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة الثانية عشرة العبرية، أن الإسرائيليين يفضلون بشكل كبير فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

اختار 66% من المشاركين الرئيس السابق كخيارهم المفضل للرئاسة الأمريكية القادمة، بينما أعرب 17% فقط عن رغبتهم في فوز نائبة الرئيس في الانتخابات المقبلة. في حين أن 17% آخرين أفادوا بأنهم لا يعرفون من يفضلون، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت القناة العبرية إلى أن الجمهور الإسرائيلي كان يفضل الرئيس الأمريكي جو بايدن لفترة قصيرة العام الماضي، خاصة بعد أن أعلن دعمه الكامل لإسرائيل خلال الحرب التي تخوضها على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 18 أيلول/ سبتمبر 2017
الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 18 أيلول/ سبتمبر 2017Evan Vucci/AP

ولكن يبدو أن هذا الشعور الجيد تجاه بايدن تبخر، إذ سعت الولايات المتحدة إلى تقييد إسرائيل على مدار السنة الماضية.

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وعند النظر إلى ترامب وأفعاله، فإنه أخذ خطوات كبيرة عندما كان رئيسا، تتماشى مع الرغبات الإسرائيلية، عندما نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان السوري المحتل، واتخذ موقفا أكثر صرامة ضد إيران.

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