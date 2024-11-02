إصابات بقصف إسرائيلي على مركز تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة وحزب الله يصعد هجماته بالصواريخ والمسيرات

بقلم: يورونيوز

قالت إسرائيل أن شهر تشرين الأول/أكتوبر كان الأكثر دموية منذ اندلاع طوفان الأقصى من حيث عدد القتلى والمصابين، وقدرت أوساط عسكرية وإعلامية في تل أبيب أن 90 عسكريا ومدنيا قتلوا على الجبهات الشمالية والجنوبية والداخلية

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لا يزال القصف الإسرائيلي المكثف يتواصل على شمال ووسط قطاع غزة، حيث سقط العشرات من القتلى المدنيين صباح السبت وليل الجمعة في بيت لاهيا والنصيرات، ويسعى الجيش بأمر سياسي إلى خنق شمال القطاع بهدف تهجير من بقي فيه من سكان تبنيا لخطة الجنرالات ولو بشكل غير رسمي، ومن بين بنودها تجويع الفلسطينيين والضغط عليهم بكافة السبل لدفهم إلى النزوح.

وعلى الجبهة الشمالية سقط صاروخ أطلقه مقاتلو حزب الله في بلدة عربية وسط إسرائيل أصاب نحو 19 شخصا، فيما حلقت مسيرات للحزب فوق نهاريا سقطت إحداها فوق مصنع وأخرى سقطت في الجليل، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان بينها عيتا الجبل وحاريص.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية في يومها الـ393