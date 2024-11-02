الولايات المتحدة سنتشر أسلحة إضافية جديدة في الشرق الأوسط لتحذير إيران وحماية إسرائيل

بقلم: يورونيوز

أعلن البنتاغون الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيرسل طائرات قاذفة وطائرات مقاتلة والمزيد من السفن الحربية التابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة، في الوقت الذي تستعد فيه حاملة طائرات وسفنها للمغادرة.

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وقال الميجر جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، في بيان، إن أوستن أمر بإرسال عدة طائرات قاذفة من طراز B-52 ستراتوفورتريس وسرب من الطائرات المقاتلة وطائرات ناقلة ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط. وقال إنها ستبدأ في الوصول إلى المنطقة في الأشهر المقبلة، حيث ستبدأ حاملة الطائرات ”يو إس إس أبراهام لينكولن“ في التوجه إلى الوطن.

وتأتي هذه التحركات العسكرية في الوقت الذي تحتدم فيه حروب إسرائيل مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان، بما في ذلك الضربة الانتقامية التي استهدفت إيران قبل أسبوع، والتي من المحتمل أن تكون قد ألحقت أضرارًا بقاعدة تصنع الصواريخ الباليستية وتطلق الصواريخ كجزء من برنامج طهران الفضائي.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، بينما تقول مرارًا وتكرارًا إنها ستدافع عن إسرائيل وتواصل حماية الوجود الأمريكي والحلفاء في المنطقة، بما في ذلك من هجمات الحوثيين في اليمن ضد السفن في البحر الأحمر.

وقال رايدر إن أمر أوستن الأخير يُظهر ”قدرة الولايات المتحدة على الانتشار في جميع أنحاء العالم في غضون مهلة قصيرة لمواجهة التهديدات الأمنية القومية المتطورة“. وقال إن أوستن ”يواصل توضيح أنه إذا ما استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا.“

قاذفتان أمريكيتان من طراز "بي-52" تصلان إلى قاعدة العديد الجوية في قطر Staff Sgt. Corey Hook/AP

وقد تم نشر قاذفة القنابل بعيدة المدى من طراز B-52 ذات القدرة النووية طويلة المدى مرارًا وتكرارًا في الشرق الأوسط في تحذيرات موجهة إلى إيران، وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يتم فيها استخدام القاذفات الأمريكية الاستراتيجية لتعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة.

وقد تم استخدام قاذفات الشبح من طراز B-2 لضرب أهداف حوثية تحت الأرض في اليمن في تشرين الأول/أكتوبر.

ولم يقدم رايدر العدد المحدد للطائرات والسفن التي ستنتقل إلى المنطقة. ومن المرجح أن تؤدي هذه التحولات إلى انخفاض إجمالي في العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن حاملة الطائرات تضم ما يصل إلى 5000 بحار.

ولكن إضافة الطائرات القاذفة تعزز القوة القتالية الأمريكية. وقد وصل عدد القوات الأمريكية في المنطقة مؤخرًا إلى 43 ألف جندي.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، من المقرر أن تغادر حاملة الطائرات ”يو إس إس أبراهام لينكولن“ والمدمرات البحرية الثلاث في مجموعتها الضاربة الشرق الأوسط بحلول منتصف الشهر الجاري وتعود إلى مينائها الأصلي في سان دييغو.

وقال المسؤولون إنه عند مغادرتها، لن تكون هناك حاملة طائرات في الشرق الأوسط لفترة من الوقت. ورفضوا الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها هذه الفجوة.

وقد جادل القادة العسكريون منذ فترة طويلة بأن وجود مجموعة حاملة طائرات ضاربة، بمجموعتها من الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة والسفن الحربية المدججة بالسلاح، يشكل رادعًا كبيرًا، بما في ذلك ضد إيران.

فني التخلص من الذخائر المتفجرة من الدرجة الثالثة في البحرية الأمريكية، يسير على سطح حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان Mass Communication Specialist 2nd Class Quinton A. Lee/U.S. Navy

ولتعويض هذه الفجوة، يأمر أوستن بنشر مدمرات أخرى تابعة للبحرية في المنطقة. وقال المسؤول إن تلك المدمرات، القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية، ستأتي إما من منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو من أوروبا.

في نهاية المطاف، من المتوقع أن تنتقل حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان وسفنها الحربية الثلاث إلى البحر الأبيض المتوسط، لكنها لن تصل إلى هناك قبل مغادرة حاملة الطائرات لينكولن. كانت مجموعة ترومان الضاربة في بحر الشمال، حيث تشارك في تدريبات عسكرية لحلف الناتو.

وتتواجد لينكولن واثنتان من مدمراتها الآن في خليج عمان، والمدمرة الثالثة مع سفينتين حربيتين أخريين في البحر الأحمر.

وهناك أيضًا مدمرتان ومجموعة البحرية البرمائية الجاهزة - التي تضم ثلاث سفن - في البحر الأبيض المتوسط.