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دمار شامل ومبانٍ سويت بالأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت وميقاتي عدل عن تفاؤله من المفاوضات

موظف في البلدية يقوم برفع أنقاض مبنى مدمر أصيب في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
موظف في البلدية يقوم برفع أنقاض مبنى مدمر أصيب في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت Copyright Hussein Malla/AP
Copyright Hussein Malla/AP
بقلم:  يورونيوز
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ليلة عنيفة بفعل الغارات الإسرائيلية شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية بعد أربعة أيام من الهدوء، حيث نفّذ الطيران الإسرائيلي 10 غارات على الأقل فجر يوم الجمعة، شمل فيها، حسب وكالة الأنباء اللبنانية: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار وغيرها، دون وقوع إصابات.

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وقد عملت فرق الإغاثة على إطفاء الحرائق التي تسببت بها الغارات، ورفع الأنقاض، حيث ظهر الدمار الجسيم في بنايات ومجمعات سكنية سُوِّيت تمامًا بالأرض.

في المقابل، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر لحظة الهجوم على الضاحية، زاعمًا أنه استهدف مقرًا لقيادات حزب الله وبنى تحتية في بيروت.

من جهتها، أعربت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تأثير الحرب الإسرائيلية على المدنيين والبنى التحتية في لبنان، خاصةً أن منظمة اليونيسيف أشارت إلى أن الحرب تتسبب في مقتل طفل واحد على الأقل يوميًا منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الجيش الإسرائيلي ينشر لحظة الإغارة على ضاحية بيروت الجنوبية ويزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله ومقر قياداته
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وكانت إسرائيل قد كثّفت في الأيام الأخيرة غاراتها الجوية على مدينتي بعلبك وصور بشكل عنيف. وقد أشار رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أن وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان تعكس عدم وجود جدية في قبول المقترحات الأمريكية لوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، خلافًا لما أشيع في الأيام الأخيرة.

في هذا السياق، أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أدت إلى مقتل أكثر من 2800 لبنانيًا، وإصابة أكثر من 13,000 آخرين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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