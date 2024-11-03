كامالا هاريس تظهر بشكل مفاجئ في برنامج كوميدي قبل الانتخابات

بقلم: يورونيوز

اعلان

قالت هاريس لرودولف بابتسامة واسعة: "من الجميل رؤيتك، كامالا"، لتضيف في تناغم: "احتفظي بكامالا وواصلِ المسيرة". وأكدتا سويًا على إيمانهما المشترك بـ "وعد أمريكا"، وقدمتا العبارة الشهيرة "مباشرة من نيويورك، إنه السبت ليلاً!"

وصلت هاريس إلى مدينة نيويورك في إطار حملتها الانتخابية، حيث توقفت لفترة قصيرة عن جولتها في الولايات المتأرجحة لتظهر في برنامج الكوميديا الشهير. كان هذا الظهور جزءًا من جهودها لجذب الانتباه وزيادة التفاعل مع الناخبين على مستوى البلاد.

هبطت هاريس على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس تو" بعد زيارة لها في تشارلوت، نورث كارولينا، حيث أبلغها مساعدوها عن توقف غير مجدول في مطار لاغوارديا.

المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إلى اليمين، تظهر في برنامج ”ساترداي نايت لايف“ على شبكة إن بي سي، مع مايا رودولف، السبت 2 نوفمبر 2024 في نيويورك AP

بعد انتهاء افتتاحية البرنامج، غادرت هاريس المسرح، معبرة للصحفيين عن استمتاعها بالظهور، قائلة: "لقد كانت ممتعة!"

إلى جانب ذلك، شارك السيناتور تيم كاين في مشهد كوميدي، رغم كونه رفيق هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، مما أضفى طابعًا ساخرًا على الحلقة وجعلها تبرز في سياق الأحداث السياسية الحالية.

المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إلى اليمين، تظهر في برنامج ”ساترداي نايت لايف“ على شبكة إن بي سي، مع مايا رودولف، السبت 2 نوفمبر 2024 في نيويورك AP

قدمت مايا رودولف أداءً استثنائيًا في البرنامج، حيث نالت إشادة واسعة من النقاد، بما في ذلك كامالاهاريس. وقد أثنت هاريس على موهبة رودولف في برنامج "The View"، مشيرة إلى نجاحها في تجسيد جميع التفاصيل بدقة وإبداع.

يأتي ظهور هاريس في "Saturday Night Live" كجزء من استراتيجيتها لزيادة الوعي والحماس حول حملتها الانتخابية، مع اقتراب موعد الانتخابات.