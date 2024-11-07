مقتل 3 لبنانيين وإصابة 3 جنود و5 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غارة إسرائيلية

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وأوضح الجيش في بيان أن الضربة استهدفت سيارة كانت تمر بنقطة تفتيش، ما أدى إلى مقتل اللبنانيين الثلاثة الذين كانوا على متنها.

وأصيب الجنود اللبنانيون الذين كانوا يؤدون واجبهم في نقطة التفتيش، بينما أصيب عناصر بعثة يونيفيل الخمسة وهم في عربة تابعة لقوات حفظ السلام كانت تمر في ذلك الوقت عبر نقطة التفتيش

وجاء في بيان لقوات اليونيفيل: "أصيب خمسة من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان. "

يشار إلى أن أكثر من 3000 لبناني قد قُتلوا، وجُرح أكثر من 13500 شخص في الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا للسلطات الصحية اللبنانية.