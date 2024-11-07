Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مقتل 3 لبنانيين وإصابة 3 جنود و5 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غارة إسرائيلية

غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأربعاء، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأربعاء، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. حقوق النشر Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: Imen Oueslatiيورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال الجيش اللبناني إن ضربة إسرائيلية على مدينة صيدا الجنوبية في لبنان أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة جنود لبنانيين، فيما أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة عن إصابة خمسة من عناصرها من الجنسية الماليزية.

اعلان

وأوضح الجيش في بيان أن الضربة استهدفت سيارة كانت تمر بنقطة تفتيش، ما أدى إلى مقتل اللبنانيين الثلاثة الذين كانوا على متنها.

وأصيب الجنود اللبنانيون الذين كانوا يؤدون واجبهم في نقطة التفتيش، بينما أصيب عناصر بعثة يونيفيل الخمسة وهم في عربة تابعة لقوات حفظ السلام كانت تمر في ذلك الوقت عبر نقطة التفتيش

وجاء في بيان لقوات اليونيفيل: "أصيب خمسة من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان. "

Related

يشار إلى أن أكثر من 3000 لبناني قد قُتلوا، وجُرح أكثر من 13500 شخص في الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا للسلطات الصحية اللبنانية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حرب غزة: تحذيرات من مجاعة وشيكة في شمال القطاع واليونيفل تدين تدمير إسرائيل لممتلكاتها في لبنان

مؤتمر باريس الدولي من أجل لبنان يجمع مليار دولار لمساعدة لبنان إنسانيا ودعمه عسكريا

نعيم قاسم: الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان "لعبٌ بالنار" ومحاولات إخراجنا من المعادلة فشلت