حرب غزة: تحذيرات من مجاعة وشيكة في شمال القطاع واليونيفل تدين تدمير إسرائيل لممتلكاتها في لبنان

بقلم: يورونيوز

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وصباح اليوم، ضجت الدولة العبرية بحادثة اختفاء إسرائيليين وإصابة آخرين عقب اشتباكات مع مناصرين لفلسطين في العاصمة الهولندية بعد مباراة كرة قدم، حيث قام إسرائيليون بتمزيق العلم الفلسطيني، مما أدى إلى حالة فوضى عنيفة.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أن "نحو 70 بالمئة من القتلى الذين تحققت من هويتهم، في الحرب بقطاع غزة، كانوا من النساء والأطفال".

أما في لبنان، فقد أطلق حزب الله عدة صواريخ نوعية على حيفا والناصرة، ضمن سلسلة عمليات "خيبر"، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية في ضرب مواقع متفرقة في جنوب لبنان.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

سياسيًا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن هاتف نظيره الفرنسي للحديث عن أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان.

وفي سياق متصل، دعا مستشار خامنئي القيادة إلى التحلي بالحكمة في الهجوم على إسرائيل، وعدم الانجرار إلى ما وصفه بالفخ.

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