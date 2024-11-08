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حرب غزة: تحذيرات من مجاعة وشيكة في شمال القطاع واليونيفل تدين تدمير إسرائيل لممتلكاتها في لبنان

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فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في أعقاب هجوم جوي وبري إسرائيلي في جباليا، شمال قطاع غزة، في 30 مايو 2024.
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في أعقاب هجوم جوي وبري إسرائيلي في جباليا، شمال قطاع غزة، في 30 مايو 2024. حقوق النشر Enas Rami/Copyright 2024 .
حقوق النشر Enas Rami/Copyright 2024 .
بقلم: يورونيوز
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تكاد الحرب الإسرائيلية على غزة تدخل يومها الأربعمئة، والجيش الإسرائيلي مستمر في نهجه التصعيدي للهجمات على شمالي القطاع المدمر، حيث سقط عشرات القتلى في حي الدرج والنصيرات وجباليا عقب قصف لمدرسة تؤوي النازحين.

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وصباح اليوم، ضجت الدولة العبرية بحادثة اختفاء إسرائيليين وإصابة آخرين عقب اشتباكات مع مناصرين لفلسطين في العاصمة الهولندية بعد مباراة كرة قدم، حيث قام إسرائيليون بتمزيق العلم الفلسطيني، مما أدى إلى حالة فوضى عنيفة.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أن "نحو 70 بالمئة من القتلى الذين تحققت من هويتهم، في الحرب بقطاع غزة، كانوا من النساء والأطفال".

أما في لبنان، فقد أطلق حزب الله عدة صواريخ نوعية على حيفا والناصرة، ضمن سلسلة عمليات "خيبر"، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية في ضرب مواقع متفرقة في جنوب لبنان.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

سياسيًا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن هاتف نظيره الفرنسي للحديث عن أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان.

وفي سياق متصل، دعا مستشار خامنئي القيادة إلى التحلي بالحكمة في الهجوم على إسرائيل، وعدم الانجرار إلى ما وصفه بالفخ.

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آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان في يومها الـ399:

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