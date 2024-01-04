بسبب نشر مذكرات سلمان رشدي.. تأجيل محاكمة المتهم بطعنه

بقلم: يورونيوز

حكم أحد القضاة بالسماح للمتهم، هادي مطر، منفذ الهجوم على سلمان رشدي، بالحصول على مواد تتعلق بمذكرات رشدي المقبلة حول الهجوم قبل محاكمته.

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بعد أنباء الأمس عن إمكانية تأجيل المحاكمة الأميركية للرجل المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي عام 2022، تم التأكيد على تأجيل محاكمة هادي مطر لمحاولة القتل والاعتداء.

وحكم أحد القضاة بالسماح لمطر بالحصول على مواد تتعلق بمذكرات رشدي المقبلة حول الهجوم قبل محاكمته.

وكان من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في محاكمة مطر في 8 كانون الثاني/يناير. وبدلاً من ذلك، تم تعليق المحاكمة، حيث قال محامي مطر إنه يحق للمدعى عليه بموجب القانون الاطلاع على المخطوطة، المقرر صدورها في نيسان/ أبريل 2024، والمواد ذات الصلة قبل المحاكمة.

وقال جيسون شميدت المدعي العام لمقاطعة تشوتوكوا عن التأجيل: “لن يغير ذلك النتيجة النهائية”.

ولم يتم تحديد موعد جديد بعد.

ومطر (26 عاماً) الذي كان يعيش في فيرفيو بولاية نيوجيرسي، محتجز بدون كفالة منذ أن قال ممثلو الادعاء إنه طعن رشدي أكثر من اثنتي عشرة مرة بعد أن هرع إلى المسرح في معهد تشوتوكوا حيث كان المؤلف على وشك التحدث في آب/ أغسطس 2022.

وأصيب رشدي (76 عاماً) بالعمى في عينه اليمنى وتضررت يده اليسرى في الهجوم.

وأعلن المؤلف العام الماضي أنه كتب عن الهجوم في مذكراته القادمة: "السكين: تأملات بعد محاولة قتل".

ومع بدء الاستعدادات للمحاكمة في ذلك الوقت، قال المدعي العام إنه طلب نسخة من المخطوطة كجزء من عملية الاكتشاف القانوني. وقال إن الطلب قوبل بالرفض من قبل ممثلي رشدي، الذين استشهدوا بحقوق الملكية الفكرية.

ومن المتوقع أن يقوم محامي الدفاع ناثانيال بارون باستدعاء هذه المادة.

ولم تصدر "Penguin Random House" دار نشر رشدي، أي تصريحات رسمية بعد.

وسيتم نشر كتاب "السكين: تأملات بعد محاولة قتل" في 16 نيسان/ أبريل.