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الأمم المتحدة: فيضانات جنوب السودان تُشرّد 379 ألف شخص وتؤثر على 1.4 مليون

امرأة تحمل الماء على رأسها من أحد المستنقعات في مقاطعة كانال بيجي في جنوب السودان يوم الخميس 4 مايو/أيار 2023
امرأة تحمل الماء على رأسها من أحد المستنقعات في مقاطعة كانال بيجي في جنوب السودان يوم الخميس 4 مايو/أيار 2023 Copyright Sam Mednick/AP
Copyright Sam Mednick/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الأمم المتحدة عن تأثر حوالي 1.4 مليون شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة في جنوب السودان، مما أدى إلى نزوح أكثر من 379 ألف شخص، وذلك في أحدث تقاريرها الصادرة يوم الجمعة.

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ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد طال تأثير الفيضانات 43 مقاطعة بالإضافة إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 397 ألف شخص اضطروا للنزوح في 22 مقاطعة أخرى، إلى جانب أبيي، جراء الفيضانات التي دمرت المنازل والمحاصيل الزراعية.

وتعاني جنوب السودان، الدولة الأحدث في العالم، من أسوأ فيضانات تشهدها منذ عقود، خاصة في المناطق الشمالية التي تعرضت لأمطار غزيرة وأدى فيضان نهر النيل إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

أطفال يحملون أكياسًا على رؤوسهم أثناء سيرهم في الحقول التي غمرتها المياه بالقرب من مالوالكون في ولاية شمال بحر الغزال، جنوب السودان، الأربعاء، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021
أطفال يحملون أكياسًا على رؤوسهم أثناء سيرهم في الحقول التي غمرتها المياه بالقرب من مالوالكون في ولاية شمال بحر الغزال، جنوب السودان، الأربعاء، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021Adrienne Surprenant/AP
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وتنبّه الهيئات الإنسانية إلى أن هذه الكارثة الطبيعية تزداد تعقيدًا بفعل التحديات الصحية، حيث حذرت من تفشي مرض الملاريا في المناطق المتضررة، مما يزيد من الضغط على النظام الصحي المحلي ويضاعف من معاناة السكان.

أب وأبناؤه ينقلون أبقارًا من منطقة غمرتها الفيضانات باستخدام زورق مائي في مقاطعة فنجاك القديمة بولاية جونقلي في جنوب السودان في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
أب وأبناؤه ينقلون أبقارًا من منطقة غمرتها الفيضانات باستخدام زورق مائي في مقاطعة فنجاك القديمة بولاية جونقلي في جنوب السودان في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020Maura Ajak/AP

وتأتي هذه الفيضانات بعد كارثة مشابهة في مايو الماضي، عندما أثرت الفيضانات على أكثر من 700 ألف شخص، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الممتلكات والموارد الحيوية.

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