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المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا ضد كريم خان بسبب "سلوك غير لائق".. ما القصة؟

كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ينظر إلى الأعلى قبل مؤتمر صحفي في لاهاي، هولندا، الاثنين، 3 يوليو 2023
كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ينظر إلى الأعلى قبل مؤتمر صحفي في لاهاي، هولندا، الاثنين، 3 يوليو 2023 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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فتح المجلس الإداري للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا ضد المدعي العام كريم خان في مزاعم "سوء السلوك الجنسي"، حسبما أفادت وكالة رويترز.

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جاء التحقيق بعد نفي خان للاتهامات، حيث أشار إلى أن هذه الادعاءات تتزامن مع ما وصفه بـ "حملة تشويه" ضد شخصه على خلفية طلبه إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

من جانبه، جدد خان نفيه لتلك الاتهامات، ودعا إلى التحقيق في مصدرها ومدى صحتها

وفي سياق التقرير، أُشير إلى أن الضحية التي يُزعم أن خان أساء إليها أعربت عن عدم ثقتها في اللجنة الداخلية للتحقيق في المحكمة، وأوضحت أن الشخص الذي يُتوقع أن يتولى إدارة التحقيق كان في السابق عضواً في فريق خان. وأضافت الضحية أن تسريب شكواها ضد خان قد أثر على ثقتها في المجلس الإداري للمحكمة.

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وفي ختام الرسالة التي أُرسلت من الدول الأعضاء، دُعي خان إلى التنحي عن منصبه مؤقتًا أو تقديم استقالته حتى يتم التحقيق في الاتهامات، مع دعوة لنقل مسؤولياته إلى أحد نوابه لضمان إجراء تحقيق مستقل وشفاف.

يذكر أن خان كان قد قدم طلبًا إلى المحكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من الشخصيات، بينها نتنياهو وغالانت، إضافة إلى مسؤولين آخرين من حركة حماس، بتهم ارتكاب "جرائم حرب". ونوه خان إلى أن الاتهامات الموجهة إليه قد تكون مرتبطة بهذا الطلب، مؤكدًا أنها جزء من "حملة تشويه" تهدف إلى النيل من سمعته.

بشبهة "سلوك غير لائق".. فتح تحقيق ضد المدعي العام كريم خان: ما القصة؟ وخان يربط التهمة بموقفه من الحرب على غزة

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