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مكالمة ثلاثية جمعت بين إيلون ماسك وترامب وزيلينسكي.. ماذا دار خلالها؟

دونالد ترامب يستمع إلى إيلون ماسك خلال تجمع انتخابي في معرض مزرعة بتلر، بتلر، بنسلفانيا، السبت 5 أكتوبر 2024.
دونالد ترامب يستمع إلى إيلون ماسك خلال تجمع انتخابي في معرض مزرعة بتلر، بتلر، بنسلفانيا، السبت 5 أكتوبر 2024. Copyright Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2024
Copyright Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2024
بقلم:  Clara Nabaaيورونيوز
نشرت في
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

انضمّ الملياردير إيلون ماسك إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، وفقًا لمسؤول أوكراني.

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وأكد المسؤول أن زيلينسكي وماسك تحدثا خلال المكالمة، عندما قام ترامب بتسليم هاتفه لماسك، وشكر الرئيس الأوكراني ماسك على مساعدة بلاده في الوصول إلى منصة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.

وذكر موقع "أكسيوس" أنه خلال المكالمة التي استمرّت نحو 25 دقيقة، وعد ترامب بدعم أوكرانيا، و"لم يُثير الاتصال أي قلق بشأن دعم الجمهوريين للبلاد خلال الحرب".

وتسلط هذه المكالمة الضوء على الدور الذي يلعبه ماسك في دائرة الرئيس المنتخب. وقد تحدث ترامب عن احتمالية أن يكون للملياردير دور رسمي في إدارته، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل بالنظر إلى العقود الحكومية المربحة التي أبرمتها سبيس إكس.

الرئيس دونالد ترامب يستمع لإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي، السبت 5 أكتوبر 2024، في بتلر، بنسلفانيا .
الرئيس دونالد ترامب يستمع لإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي، السبت 5 أكتوبر 2024، في بتلر، بنسلفانيا .Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وتجري مراقبة تفاعلات ترامب مع زيلينسكي عن كثب مع استعداده لتولي الرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير، نظراً إلى أنه قد أشار مسبقاً إلى التحول في دعم واشنطن الثابت لأوكرانيا في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبًا.

وقد وعد ترامب بإنهاء الحرب بسرعة واقترح أن توافق كييف على التنازل عن بعض الأراضي لموسكو مقابل السلام، وهو شرط رفضه زيلينسكي.

وفي عهد ترامب أرسلت الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا عام 2017. وكانت صواريخ جافلين المضادة للدبابات تلك حاسمة في قدرة أوكرانيا الأولية على صد الغزو الشامل في عام 2022.

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وقد أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن عشرات المليارات كمساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا، مما أثار انتقادات ترامب ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، اللذين شعرا بالقلق من تورط الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية، واقترحا إنفاق الأموال محليًا.

وقد روّج ترامب لعلاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بـ”الذكي جدًا“ لغزوه أوكرانيا. كما وصف زيلينسكي بأنه ”أفضل بائع متجول على وجه الأرض“ لكسب المساعدات الأمريكية.

المصادر الإضافية • AP

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