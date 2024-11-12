بلينكن يزور أوروبا لإجراء محادثات عاجلة بشأن أوكرانيا بعد انتخاب ترامب

بقلم: يورونيوز

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من المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي محادثات في بروكسل يوم الأربعاء حول كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا في الوقت الذي اقترح فيه الرئيس المنتخب ترامب أن المساعدة العسكرية الأمريكية للبلاد التي تتعرض لغزو روسي منذ فبراير/ شباط عام 2022، قد تتقلص بعد توليه منصبه في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وبعد أقل من يوم واحد في بروكسل، سيتوجه بلينكن إلى بيرو والبرازيل للانضمام إلى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وقمة قادة مجموعة العشرين.