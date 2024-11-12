بلينكن يزور أوروبا لإجراء محادثات عاجلة بشأن أوكرانيا بعد انتخاب ترامب

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوروبا لعقد اجتماعات عاجلة بشأن أوكرانيا مع مسؤولين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بعد أن أسفرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي عن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
من المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي محادثات في بروكسل يوم الأربعاء حول كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا في الوقت الذي اقترح فيه الرئيس المنتخب ترامب أن المساعدة العسكرية الأمريكية للبلاد التي تتعرض لغزو روسي منذ فبراير/ شباط عام 2022، قد تتقلص بعد توليه منصبه في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
وبعد أقل من يوم واحد في بروكسل، سيتوجه بلينكن إلى بيرو والبرازيل للانضمام إلى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وقمة قادة مجموعة العشرين.