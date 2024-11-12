المعاناة مستمرة في غزة وإسرائيل تنتقل لمرحلة ثانية من عملياتها في لبنان وحزب الله يتوعدها بالخيبة

بقلم: يورونيوز

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صباح اليوم، أعلنت كتائب القسام إيقاع 10 جنود بين قتيل وجريح في تفجير منزل بعبوة شديدة الانفجار في معسكر جباليا شمالي القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف في وقت سابق عن مقتل 4 من جنوده في المعارك المحتدمة، حيث أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا.

وفي الضفة الغربية، كثفت إسرائيل وجودها العسكري في محيط بلدة الخضر قرب بيت لحم، بعد إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في حادثة دهس.

على الصعيد السياسي، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي ديرمر التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحثًا عن دعم وتفاهمات حول قضايا الشرق الأوسط، وسط غياب أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أو لبنان، حيث يسعى نتنياهو إلى مقايضة إيقاف الحرب بالسيطرة على الضفة الغربية، والاستعداد لعملية عسكرية في لبنان عند الحاجة.

أما في لبنان، فالغارات الإسرائيلية تواصل استهداف مختلف المناطق بعنف، في حين يستمر حزب الله بإطلاق مسيراته الهجومية التي تعجز تل أبيب عن رصدها والسيطرة عليها. وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.

من جهته، اعتبر حزب الله أن "قرار العدو الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصاده المزيد من الخسائر"، مضيفاً: "اتخذنا كافة الإجراءات لخوض معركة طويلة ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان".

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