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اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد على الأقل يقتل يومياً منذ 4 أكتوبر

إصابة إيفانا، البالغة من العمر عامين، بحروق خطيرة جراء غارة جوية على منزل عائلتها في دير قانون النهر، منطقة صور، جنوب لبنان.
إصابة إيفانا، البالغة من العمر عامين، بحروق خطيرة جراء غارة جوية على منزل عائلتها في دير قانون النهر، منطقة صور، جنوب لبنان. حقوق النشر UNICEF/UNI671092/Choufany
حقوق النشر UNICEF/UNI671092/Choufany
بقلم: Clara Nabaaيورونيوز
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مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتزايد تداعياتها على السكان، أعلنت منظمة اليونيسف، أن طفلا واحدا على الأقل يقتل كل يوم ويصاب 10 أطفال آخرون، في البلاد، منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

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وذكرت اليونيسف، في بيان أصدرته يوم الخميس، أن الأطفال الذين نجوا يعانون من صدمة شديدة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة. وتظهر على العديد منهم علامات مقلقة من الضيق العاطفي والسلوكي والجسدي.

وأشارت إلى أن كثيرا من الأطفال يعانون من الخوف الشديد والقلق المتزايد، بما في ذلك قلق الانفصال والخوف من الضياع والانسحاب والعدوانية والصعوبة في التركيز. ويعاني العديد منهم من اضطرابات النوم والكوابيس المزعجة والصداع وفقدان الشهية.

وبسبب حرمانهم من الأمان والاستقرار والدعم، يُترك العديد من هؤلاء الأطفال دون المساحات التي يحتاجونها للعب والتعلم والقدرة على التشافي، بحسب اليونيسف. وتُجبر هذه الحرب الأطفال على مواجهة مخاطر صحية ونفسية شديدة، يمكن أن تستمر عواقبها مدى الحياة.

وأكدت المنظمة أنها بالرغم من تقديمها الدعم النفسي لآلاف الأطفال، فإن العلاج الحقيقي لا يمكن أن يبدأ إلا عندما ينتهي العنف. ويحتاج الأطفال في لبنان إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار حتى يتمكنوا من الوصول بأمان إلى الخدمات الأساسية والبدء بالتعافي من صدمة الحرب.

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وشدّدت اليونيسف على ضرورة التحرك فوراً لمنع قتل وإصابة مزيد من الأطفال، ولحماية مستقبل كل طفل في لبنان.

ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، فقد قُتل 166 طفلاً منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما أصيب ما لا يقل عن 1,168 طفلاً بجروح، مع ترجيحات بارتفاع تلك الحصيلة كل يوم، مع استمرار الحرب.

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