غارات على الضاحية الجنوبية بعد مقتل 7 جنود إسرائيليين.. وحزب الله يضرب قاعدة الكرياه وسط تل آبيب

دخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، لبنان، الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
دخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، لبنان، الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. حقوق النشر  Hassan Ammar/AP
حقوق النشر Hassan Ammar/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شهد مساء اليوم الـ404 من الحرب الإسرائيلية على غزة مقتل عشرات وإصابة عشرات آخرين في القطاع. كما سقط ضحايا إثر تجدد القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، بيما قصف حزب الله لأول مرة وزارة الأمن الإسرائيلية وقيادة الأركان وسط تل أبيب، وجدد هجماته على حيفا وغيرها، وقتل ضابطا و4 جنود على الحدود اللبنانية.

وتزامنا مع الحصار الخانق في شمال غزة، شجبت المنظمات الإنسانية الدولية تجاهل تل أبيب لمطالب واشنطن بشأن إدخال المساعدات إلى القطاع. وقد قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة لم تشهد في تاريخها هذا الحد من الانتهاكات في قتل المدنيين في غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

كما أشارت إلى أن تحقيق الجيش الإسرائيلي يكشف أن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول معلومات استخبارية مثيرة للقلق مصدرها قطاع غزة. علمًا أن هذه المعلومات تتناقض مع ما يصرح به العاملون في مكتب نتنياهو، الذين ينفون تلقيهم أي معلومات مسبقة عن الهجوم.

أما في لبنان، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ودوحة عرمون في جبل لبنان، تزامنًا مع إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية. فيما أشار حزب الله إلى أنه قتل أكثر من 100 عسكري إسرائيلي وأصاب ألفًا آخرين منذ بداية التوغل البري.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان هو موعد بدء انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن السفير الأمريكي المقبل، مايك هاكابي، قوله إن ضم الضفة الغربية للدولة العبرية "أمر وارد".

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان:

مظاهرة في فرنسا، ضد إسرائيل

شهدت شواع باريس مظاهرة مناهضة لمهرجان ”إسرائيل إلى الأبد“ الذي نظمته شخصيات يمينية فرنسية إسرائيلية متطرفة، في العاصمة الفرنسية، يوم الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عشية مباراة كرة القدم في دوري الأمم الأوروبية 2025 بين فرنسا وإسرائيل. 


الأمم المتحدة تتحدث عن وجود 1.4 مليون نازح في لبنان، بسبب الهجمات الإسرائيلية

يسرائيل هيوم: الاتحاد الأوروبي سيناقش يوم الاثنين المقبل مقترحا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: القتلى الستة ينتمون إلى الكتبية 51 التابعة للواء غولاني

إعلام عبري: عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي بلغ 76 منذ 08 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم: 53 قُتلوا بعد التوغل البري الأخير في جنوب لبنان

إعلام عبري: قتلى اليوم من بيهم ضابط برتبة نقيب، و4 ما بين رقيب ورقيب أول، دون ذكر رتبة القتيلين الآخرين، فضلا عن إصابة أربعة آخرين، تردد أنهم أصيبوا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان

حزب الله: في المرة الأولى استهدفنا شركة صناعات الأسلحة العسكرية في رمات هشارون، بضواحي تل أبيب، بصلية صواريخ نوعية. وفي المرة الثانية: استهدفنا مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب بصواريخ باليستيّة


الجيش الإسرائيلي يغير على محيط بلدة حوش السيد علي، شرقي لبنان، على الحدود مع سوريا


الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يوجه رسالة خطية إلى مقاتليه الذين أسماهم: "رجال الله في الميدان"، يدعمهم فيها، ويبارك اقتحامهم غمار الموت، والتخلي عن كل شيء، ليربحوا كل شيء" . على حد وصفه

وزارة الصحة اللبنانية تؤكد مقتل 3365 شخصا وجرح 14344، منذ بدء الحرب

صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الواقعة في غلاف غزة. كما تقول الجبهة الداخلية الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتراض "بعض" الصواريخ الخمسة التي أطلقت من لبنان في اتجاه منطقة الكرمل

رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل. كما تقول يديعوت أحرونوت

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في حيفا ونتانيا والخضيرا وشمال تل آبيب

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيبي ميقاتي: نرفض أي شرط يتعارض مع القرار الأممي 1701، ونؤكد التزامنا بتعزيز وجود الجيش في الجنوب

حزب الله يعلن أنه أصاب أهدافه بدقة في قاعدة عاموس، غربي مدينة العفولة بشمال إسرائيل، التي أكد أنه هاجمها بسرب من المسيرات الانقضاضية

حزب الله: هاجمنا، للمرة الأولى، قاعدة الكرياه، مركز وزارة الحرب وهيئة الأركان، وسط تل آبيب، بمسيرات انقضاضية نوعية

وسائل إعلام لبنانية: معلومات عن نسف حزب الله منزل كانت بداخله مجموعة من الجنود الإسرائيليين

حزب الله: استهدفنا مقر قيادة كتيبة "راميم" في ثكنة "هونين" بصلية صاروخية

صحيفة إسرائيل هيوم العبرية: حزب الله أطلق 20 صاروخا على ترشيحا وهناك أضرار بالمباني ولم تقع إصابات

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 43,712 قتيلًا و103,258 مصابًا منذ بداية الحرب.

الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتراض مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه خليج حيفا

حماس: "ندعو لتصعيد الحراك الشعبي في الأيام المقبلة تنديدًا بحرب الإبادة والتجويع شمالي القطاع ودعمًا لشعبنا الصامد"

الأونروا: إسرائيل سمحت بدخول 37 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وهي الكمية الأقل منذ بداية الحرب وخطر المجاعة يلوح في الأفق

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تلاحق مسيرة أطلقت من لبنان ولا تزال تحلّق في المنطقة الشمالية

حزب الله: استهدفنا قاعدة لوجستية للفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي، شمال بلدة الشيخ دنون، شرقي مدينة نهاريا، بصلية صاروخية

يديعوت أحرونوت: المحكمة رفضت طلب نتنياهو بتأجيل شهادته وستستمع إليها خلال 3 أسابيع

الجيش الإسرائيلي: دوي صافرات نتيجة اختراق جسم مشبوه منطقتي الجليل الأعلى والغربي ولا يزال الحدث متواصلا

القسام: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل قوات إسرائيلية متمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107

الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود في معارك لبنان، خلال 24 ساعة

حماس تؤكد أن المزاعم الأمريكية بتحسن الوضع في غزة تكذبها التقارير الأممية

يأتي ذلك ردا على ما أعلنته الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من أنها لن تعاقب إسرائيل على الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مكتفية بحثّ حكومة نتنياهو على "زيادة" تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل أحرزت تقدما محدودا وإنها لن تتخذ أي إجراء عقابي ضد حليفتها المقربة. ومع ذلك، دعت إلى اتخاذ المزيد من الخطوات.

وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إننان لا نعطي إسرائيل تصريحا، وإنما نريد أن نرى الوضع الإنساني برمته يتحسن".

ليأتي وزير الخارجية الأمريكي ويطالب قبل قليل (يوم الأربعاء)، في مؤتمر صحفي من بروكسيل، بعدم الاقتصار على الجانب الإنساني، بل السماح للشاحنات التجارية بدخول القطاع، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، ولكن حماس ليست متجاوبة مع تلك المطالب. حسب تعبيره.

وكان البيت الأبيض قد أمهل إسرائيل الشهر الماضي 30 يوما لتحسين الأوضاع أو المخاطرة بفقدان الدعم العسكري. ومع انقضاء المهلة، قالت جماعات إغاثة دولية رائدة إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالموعد المحدد، حيث إن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ اندلاع الحرب.

فبعد 13 شهراً من الحرب، تتهم منظمات الإغاثة الجيش الإسرائيلي بعرقلة وحتى (بل بمنع) وصول الشحنات إلى غزة، حيث يعتمد جميع السكان البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، ويحذر خبراء الأمن الغذائي والجماعات الحقوقية من أن المجاعة قد تكون جارية بالفعل في شمال غزة المتضرر بشدة.




حزب الله يؤكد أنه استهدف مستوطنة كفار فراديم برشقة صاروخية

حزب الله: تصدينا لطائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط بصاروخ أرض – جو وأجبرناها على المغادرة

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 مسيرات اليوم قادمة من لبنان

حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال خطابه في بروكسل

  • من الضروري إدخال شاحنات الأغذية إلى قطاع غزة
  • يجب وقف الحرب بعد تحقيق إسرائيل أهدافها ضد حماس وضمان عدم تكرار 7 أكتوبر
  • إسرائيل مسؤولية عن إدخال شاحنات مساعدات من معبر كرم أبو سالم إلى غزة وحمايتها من النهب
  • حماس غير متعاونة في ملف الأسرى ويجب الضغط عليها
  • نحتاج إلى هدنة حقيقية في غزة


سرايا القدس تنشر (الرسالة 01) من "الكسندر توربانوف" أحد الرهائن المحتجزين لديها

يقول الكسندر توربانوف: حياتي تتعرض للخطر بسبب العمليات العسكرية التي من المفترض أنها لتحريرنا.

هآرتس نقلًا قائد عسكري كبير: المواقع التي يبنيها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لن تكون فقط لمدة شهر أو شهرين

هآرتس عن صور أقمار صناعية ومصادر: الجيش الإسرائيلي يبني بؤرا استيطانية كبيرة وبنية تحتية للبقاء طويلا بالقطاع

القيادة الأمريكية الوسطى: نفذنا ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا

قالت سنتكوم إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت اليوم ضربات ضد منشأة لتخزين الأسلحة ومقر لوجستي لميليشيا مدعومة من إيران".

وأضافت في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن "الضربات، جاءت رداً على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين في قاعدة الشدادي". مشيرة إلى أنه "لم يكن هناك أي ضرر للمنشآت الأمريكية ولم تسجل أية إصابات للقوات الأمريكية أو الشركاء أثناء الهجوم".

وأشارت إلى أن "هذه الضربات ستؤدي إلى تدهور قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة لإجراء عمليات دحر تنظيم داعش".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لقد أوضحنا أنه لن يتم التسامح مع الهجمات على أفراد الولايات المتحدة والقوات الشريكة والمنشآت التابعة وأننا نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا. ستلاحق القيادة المركزية الأمريكية، جنباً إلى جنب مع شركائنا الإقليميين، أي تهديد للقوات الأمريكية والحلفاء والشركاء والأمن في المنطقة بقوة".

وسائل إعلام لبنانية: قصف إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات جديدة لضاحية بيروت الجنوبية شملت 5 مناطق في نطاق الغبيري والسادسة في حارة حريك

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان قبل دخولها أجواء إسرائيل

أكسيوس عن مصادر مطلعة: بايدن سيلتقي اليوم بعائلات الرهائن الأمريكيين السبعة المحتجزين لدى حماس

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بعائلات الرهائن الأمريكيين السبعة المحتجزين لدى حماس.

ولفت الموقع إلى أن بايدن لا يزال يعمل لتحقيق انفراجة في مفاوضات إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أنه من المتوقع أن يثير بايدن قضية الرهائن الأمريكيين لدى حماس في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والذي سيستلم مهامه قريبا، اليوم.

سرايا القدس تعلن أنها ستنشر بعد قليل "الرسالة 01" لأحد الرهائن المحتجزين لديها

يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي قال إن تأخير عرض نتائج التحقيق في هجوم 7 أكتوبر يرجع للصعوبات الموضوعية والوضع في الشمال

الجيش الامريكي يقصف مستودع أسلحة في سوريا

قال الجيش الأمريكي إنه قصف مستودع أسلحة في سوريا "تابع لجماعة مدعومة من إيران"

قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة يسفر عن قتلى فلسطينيين

قتل 3 مواطنين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينين بمقتل مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح، إثر قصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين في شارع المنطار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ترامب يعين مايك هاكابي سفيرًا لدى إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه رشح مايك هاكابي لمنصب السفير الجديد لدى تل أبيب، واصفًا إياه بأنه "يحب إسرائيل وشعبها". ومن المعروف عن هاكابي دعمه الكبير لإسرائيل، حيث أعلن في تصريحات سابقة أنه لا يعترف بوجود شيء يسمى "الضفة الغربية"، بل يوجد فقط "يهودا والسامرة"


الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة تسللت إلى منطقة سهل الحولة في الجليل.

الخارجية السعودية تقول إن تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة خطيرة

قالت وزارة الخارجية السعودية إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية خطيرة.

وأكدت أن هذه التصريحات تقوّض جهود السلام وتشجع على الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، كما أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

قتلى في غارة إسرائيلية على دوحة عرمون

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دوحة عرمون فجرًا أسفرت عن سقوط 6 قتلى، بينهم أطفال وجرح آخرين
