الفلبين: إجلاء 24 ألف شخص قبل وصول الإعصار المدمر "أوساجي"

بقلم: يورونيوز

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وتشير البيانات الحكومية، إلى أن أكثر من 24 ألف شخص قد تم إجلاؤهم من مقاطعة كاجايان، بينهم من أجبروا سابقا على مغادرة منازلهم بعد أن غمرت العواصف مناطقهم.

وتتواصل عمليات الإخلاء مع اقتراب إعصار أوساجي، المعروف محلياً باسم "أوفيل"، والمتوقع أن يصل إلى الإقليم عصر الخميس.

وقال رويلي رابسينج، رئيس مكتب الإغاثة من الكوارث في كاجايان: "نتوقع أن يرتفع منسوب نهر كاجايان مرة أخرى بسبب الأمطار التي جلبها إعصار أوساجي".

إخلاء المدن الواقعة في شمال شرق الفلبين قبل وصول الإعصار أوساجي Noel Celis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وأضاف أن الأجزاء الوسطى والجنوبية من كاجايان تشهد أمطارا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، فيما تتعرض مناطق أخرى لرياح عاتية تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وقد تم تجهيز المولدات والإمدادات الأساسية استعدادا لأي انقطاع محتمل في الكهرباء والاتصالات.

وفي ظل اقتراب عاصفة استوائية أخرى، مان يي، التي يتوقع أن تضرب وسط الفلبين السبت، أصدرت وزارة النقل توصيات بتجنب الرحلات البرية غير الضرورية في المقاطعات الوسطى.

وتجدر الإشارة إلى أن الفلبين تتعرض لنحو 20 عاصفة استوائية سنويا، تتسبب في أمطار غزيرة، ورياح قوية، وانهيارات أرضية.

وكانت العاصفتان ترامي وكونغ ري قد ضربتا جزيرة لوزون في أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى مقتل 159 شخصا وفقدان 22 آخرين، وفقا لبيانات الوكالة الوطنية للكوارث.