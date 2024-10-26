Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

جهود الإغاثة في الفلبين تتواصل بعد وفاة 82 شخصاً جراء العاصفة الاستوائية "ترامي"

السكان يحاولون استعادة ممتلكاتهم الشخصية من منازلهم المتضررة الذي تسببت به العاصفة الاستوائية ترامي في مقاطعة باتانجاس بالفلبين، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024
السكان يحاولون استعادة ممتلكاتهم الشخصية من منازلهم المتضررة الذي تسببت به العاصفة الاستوائية ترامي في مقاطعة باتانجاس بالفلبين، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 حقوق النشر  Aaron Favila/AP
حقوق النشر Aaron Favila/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تواصل فرق الإغاثة في الفلبين جهودها لإزالة آثار العاصفة الاستوائية "ترامي" التي ضربت شمال غرب البلاد، حيث أسفرت عن مقتل 82 شخصاً على الأقل.

وتسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات الواسعة في دفع السلطات إلى البحث عن مزيد من قوارب لإنقاذ الآلاف من الأشخاص المحاصرين، بعضهم كان عالقًا على أسطح منازلهم.

أعلن رئيس شرطة مقاطعة باتانجاس، العقيد جاكينتو ماليناو الابن، أن 49 شخصًا لقوا حتفهم في هذه المقاطعة وحدها بسبب الانهيارات الأرضية الناتجة عن العاصفة. وقد أضاف أن 11 شخصًا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

Related

تواجه السلطات المحلية تحديات كبيرة في جهود الإغاثة، حيث تتطلب الأوضاع المأساوية توفير المزيد من قوارب الإنقاذ لمساعدة الأسر المحاصرة. وقد أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات من احتمال عودة العاصفة في الأسبوع المقبل، بعد أن تم دفعها بواسطة رياح الضغط العالي في بحر الصين الجنوبي، مما يثير مخاوف جديدة من حدوث المزيد من الأضرار.

تدعو الحكومة الفلبينية المجتمع الدولي للمساعدة في جهود الإغاثة وتقديم الدعم للمتضررين من العاصفة، حيث تسعى البلاد للتعافي من هذه الكارثة الطبيعية.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

إعصار "ينكسينغ" يضرب منطقة شمال الفلبين قبل أن تتعافى من عاصفتين متتاليتين

انهيارات أرضية تضرب بلدة فلبينية لأول مرة في تاريخها

الخارجية الصينية: لا يحق للولايات المتحدة التدخل في النزاع البحري مع الفلبين