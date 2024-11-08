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إعصار "ينكسينغ" يدمر كاغايان في الفلبين ويتسبب في تعطيل حركة الطيران

سكان يخوضون في مياه الفيضانات بعد هبوب إعصار"ينكسينغ" على بلدة بوغيي في مقاطعة كاغايان شمال الفلبين يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
سكان يخوضون في مياه الفيضانات بعد هبوب إعصار"ينكسينغ" على بلدة بوغيي في مقاطعة كاغايان شمال الفلبين يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر Noel Celis/AP
حقوق النشر Noel Celis/AP
بقلم: يورونيوز
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تعاني مقاطعة كاغايان شمال الفلبين من آثار الدمار بعد اجتياح إعصار"ينكسينغ"، الذي أدى إلى فيضانات واسعة وانهيارات أرضية قبل أن يغادر الفلبين يوم الجمعة.

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تسبب الإعصار، المعروف محليًا باسم "مارس"، بأضرار كبيرة في مطارين وأجّج الوضع في منطقة متضررة أصلاً من عواصف سابقة ضربت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وقد أفادت السلطات بعدم تسجيل ضحايا نتيجة "ينكسينغ"، الذي يُعدّ العاصفة الثالثة عشرة التي تضرب الأرخبيل الفلبيني في هذا العام.

وبحسب التوقعات، فقد تحرك الإعصار باتجاه بحر الصين الجنوبي، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مقاطعة إيلوكوس نورت، حيث كانت سرعة الرياح تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة مع هبّات بلغت 205 كيلومترات. ومن المتوقع أن يتراجع تأثيره قبل وصوله إلى سواحل فيتنام.

سكان يركبون دراجة ثلاثية العجلات في قرية غمرتها المياه بعد أن اجتاح إعصار "ينكسينغ" على بلدة بوغيي في مقاطعة كاغايان شمال الفلبين يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
سكان يركبون دراجة ثلاثية العجلات في قرية غمرتها المياه بعد أن اجتاح إعصار "ينكسينغ" على بلدة بوغيي في مقاطعة كاغايان شمال الفلبين يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP
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وفي مقاطعة كاغايان، غمرت الفيضانات القرى واقتلعت الأشجار وأعمدة الكهرباء، ما ألحق أضراراً واسعة في المنازل والمباني، وأجبر أكثر من 40 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

كما أبلغت الحاكمة ماريلو كايكو عن أضرار بالغة في مقاطعة باتانيس الشمالية، حيث تسببت العواصف في تدمير أسقف المنازل وإلحاق الضرر بالموانئ ومحطات المطارات المحلية.

ومن المتوقع أن تستكمل السلطات الفلبينية تقييمها للأضرار في الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الجبلية التي تعرضت لانهيارات أرضية.

سكان يركبون قاربًا خشبيًا في قرية غمرتها المياه بعد أن اجتاح إعصار "ينكسينغ"، بلدة بوغيي في مقاطعة كاغايان شمال الفلبين يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
سكان يركبون قاربًا خشبيًا في قرية غمرتها المياه بعد أن اجتاح إعصار "ينكسينغ"، بلدة بوغيي في مقاطعة كاغايان شمال الفلبين يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024Noel Celis/AP

هذه الأضرار الجديدة قد تزيد من تعقيد جهود الإغاثة، إذ إن إعصاري "ترامي" و"كونغ ري" ضربا الفلبين في وقت سابق، مخلفين وراءهما أكثر من 150 قتيلًا ومتسببين في نزوح نحو 9 ملايين شخص.

ووفقاً لوزارة الداخلية، لا يزال أكثر من 630 ألف شخص نازحين حتى الآن، بينهم أكثر من 170 ألف شخص يقيمون في مراكز إيواء طارئة.

أحد السكان يخوض في المناطق التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن إعصار "ينكسينغ" في لال-لو، مقاطعة كاغايان، شمال الفلبين يوم الجمعة، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
أحد السكان يخوض في المناطق التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن إعصار "ينكسينغ" في لال-لو، مقاطعة كاغايان، شمال الفلبين يوم الجمعة، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP

وفي خطوة تهدف إلى تكثيف جهود الإغاثة، أعلن الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إلغاء حضوره لقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في بيرو الأسبوع المقبل، للتركيز على مساعدة المتضررين وإعادة بناء المناطق المنكوبة.

المصادر الإضافية • أب

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