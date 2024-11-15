Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

بعد 40 عاما في سجون فرنسا.. جورج إبراهيم عبد الله حرا طليقا في ديسمبر

جورج إبراهيم عبد الله، يصل إلى محكمة الاستئناف في مدينة بو جنوب غربي فرنسا، يوم الخميس 18 فبراير/شباط 2010.
جورج إبراهيم عبد الله، يصل إلى محكمة الاستئناف في مدينة بو جنوب غربي فرنسا، يوم الخميس 18 فبراير/شباط 2010. حقوق النشر  BOB EDME/AP
حقوق النشر BOB EDME/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

وافقت محكمة استئناف فرنسية على طلب الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في 1987.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، تم الإفراج عن عبد الله في عام 1999.

اعلان
اعلان

ووفقًا لبيان النيابة العامة، أصدرت محكمة تطبيق العقوبات حكمًا بالإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله، اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل. ويشترط الإفراج أن يغادر عبد الله الأراضي الفرنسية وألا يقترب من الحدود الشمالية والجنوبية.

من جهته، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أنه سيستأنف قرار المحكمة بالإفراج عن عبدالله، مضيفاً: "جورج إبراهيم عبد الله، وهو قائد سابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، سيطلق سراحه في السادس من ديسمبر/ كانون الأول بموجب قرار المحكمة بشرط أن يغادر فرنسا ولا يعود إليها".

Related

وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أمريكي والثاني إسرائيلي، وهو كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي.

وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك عبد الله في تأسيس هذه الفصائل، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وتم توقيفه في ليون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

وداعا لنسيان كلمات السر.. "مفاتيح المرور" بديل أمثل لتسهيل عملية الدخول

اليابان يأمل في إدراج مشروب الساكي التقليدي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأميركي احتجاجا على تصريحات واشنطن بشأن مقتل ناشط يميني في ليون