الحرب في يومها الـ408: الحصيلة تقترب من 44 ألفا في غزة وإسرائيل تغتال مسؤول الإعلام في حزب الله

اعلان

وفي وقتٍ لاحق، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان العديد من حالات القتل العمد والإعدامات الميدانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في شمال غزة، في وقتٍ لا تزال فيه الهجمات مستمرة على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

وفي لبنان، شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا مناطق مثل الشياح وبرج البراجنة، بينما تعرضت بلدة الخيام في جنوب لبنان لقصف مدفعي ثقيل، ما أسفر عن دمار في منطقة مجرى نهر الليطاني.

وفي تطور آخر، أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية في كمين على أطراف بلدة شمع جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين. كما نفذ الحزب 26 عملية عسكرية في الساعات الأربع والعشرين الماضية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود، شملت هجمات بالطائرات المسيرة وقذائف صاروخية.

آخر أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان: