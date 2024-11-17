الحرب في يومها الـ408: الحصيلة تقترب من 44 ألفا في غزة وإسرائيل تغتال مسؤول الإعلام في حزب الله

في اليوم الـ408 من الحرب الإسرائيلية على غزة، قُتل 50 فلسطينيًا وأُصيب 17 آخرون جراء قصف جوي استهدف منزلًا في بيت لاهيا شمال القطاع. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على عدة مناطق، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منازل وخيام للنازحين في مخيمي البريج ورفح، ونسف المباني السكنية غرب مخيم جباليا.
وفي وقتٍ لاحق، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان العديد من حالات القتل العمد والإعدامات الميدانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في شمال غزة، في وقتٍ لا تزال فيه الهجمات مستمرة على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.
وفي لبنان، شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا مناطق مثل الشياح وبرج البراجنة، بينما تعرضت بلدة الخيام في جنوب لبنان لقصف مدفعي ثقيل، ما أسفر عن دمار في منطقة مجرى نهر الليطاني.
وفي تطور آخر، أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية في كمين على أطراف بلدة شمع جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين. كما نفذ الحزب 26 عملية عسكرية في الساعات الأربع والعشرين الماضية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود، شملت هجمات بالطائرات المسيرة وقذائف صاروخية.