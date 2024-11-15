Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

لأول مرة منذ 2022.. شولتس يتصل ببوتين ويطالبه بسحب قواته من أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس حقوق النشر  أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس أجرى يوم الجمعة محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى منذ إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبسترايت، فقد أدان شولتس خلال المكالمة "الحرب الروسية" ضد أوكرانيا، داعيًا بوتين إلى إنهاء النزاع بسحب القوات الروسية التي غزت البلاد في فبراير 2022.

اعلان
اعلان

كما أكد شولتس على أهمية استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأضاف هيبسترايت أن شولتس أشار إلى التزام ألمانيا الثابت في دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي.

Related

في المقابل، أعلن الكرملين أن بوتين أبلغ شولتس في الاتصال الهاتفي، انفتاح موسكو على استئناف المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، مشددًا على ضرورة أن تستند أي اتفاقيات محتملة إلى "الوقائع على الأرض".

ووفقًا لوكالة "تاس"، ناقش الزعيمان أيضا تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى الأزمات الإقليمية المتفاقمة.

وكان شولتس قد تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومن المتوقع أن يستمر في التواصل معه بعد محادثاته مع بوتين.

ولم تحدد الحكومة الألمانية مدة المكالمة مع بوتين، لكن وكالة الأنباء الألمانية أفادت بأنها استمرت حوالي ساعة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

قادة دول مجموعة السبع: روسيا العقبة الوحيدة أمام السلام ودعمنا لأوكرانيا مستمر

زيلينسكي يؤكد: رئاسة ترامب ستسرع في إنهاء الحرب مع روسيا

تحولات جذرية في الحياة الجنسية للمجتمع الفرنسي: دراسة شاملة تكشف تغيرات العقد الأخير