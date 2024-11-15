لأول مرة منذ 2022.. شولتس يتصل ببوتين ويطالبه بسحب قواته من أوكرانيا

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبسترايت، فقد أدان شولتس خلال المكالمة "الحرب الروسية" ضد أوكرانيا، داعيًا بوتين إلى إنهاء النزاع بسحب القوات الروسية التي غزت البلاد في فبراير 2022.

كما أكد شولتس على أهمية استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأضاف هيبسترايت أن شولتس أشار إلى التزام ألمانيا الثابت في دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي.

في المقابل، أعلن الكرملين أن بوتين أبلغ شولتس في الاتصال الهاتفي، انفتاح موسكو على استئناف المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، مشددًا على ضرورة أن تستند أي اتفاقيات محتملة إلى "الوقائع على الأرض".

ووفقًا لوكالة "تاس"، ناقش الزعيمان أيضا تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى الأزمات الإقليمية المتفاقمة.

وكان شولتس قد تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومن المتوقع أن يستمر في التواصل معه بعد محادثاته مع بوتين.

ولم تحدد الحكومة الألمانية مدة المكالمة مع بوتين، لكن وكالة الأنباء الألمانية أفادت بأنها استمرت حوالي ساعة.