رشوة بملايين الدولارات.. ماذا تكشف الاتهامات الأمريكية ضد مجموعة أداني؟

اعلان

في لائحة اتهام تم الكشف عنها في نيويورك يوم الأربعاء، تم اتهام أداني (62 عامًا) بالاحتيال على الأوراق المالية والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني. تتعلق القضية باتفاق بين شركته "أداني للطاقة الخضراء" وشركة أخرى لبيع 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الحكومة الهندية، وهو ما يكفي لتزويد ملايين المنازل والشركات بالكهرباء.

تفاصيل القضية

وفقًا للائحة الاتهام، قدم أداني ورفاقه المشروع على أنه فرصة استثمارية مشروعة للمستثمرين في وول ستريت، حيث تم ضخ مليارات الدولارات في المشروع على مدى السنوات الخمس الماضية. في الوقت نفسه، وفي الهند، كان يتم دفع أو التخطيط لدفع رشاوى تصل إلى حوالي 265 مليون دولار لمسؤولين حكوميين بهدف تأمين عقود ضخمة وقروض تمويلية.

تم الإشارة إلى أن أداني ورفاقه لعبوا دورًا مزدوجًا في هذه الصفقة، حيث قدّموا المشروع على أنه صفقة مشروعة وواعدة للمستثمرين في الأسواق الأمريكية، في حين كانوا يسعون في السر لدفع رشاوى للمسؤولين الهنديين من أجل تأمين صفقات ضخمة. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الرشاوى كانت تهدف إلى ضمان طلب الحكومة الهندية للطاقة التي كانت شركات أداني الأخرى وشركات شريكة لها مُلتزمة بتوفيرها.

وقال المدعي العام الأمريكي بريون بيس إن أداني ورفاقه "نظموا خطة معقدة" بهدف "تحقيق مكاسب شخصية على حساب نزاهة أسواقنا المالية". وأضاف بيس أن المتهمين سعوا إلى "حصولهم على عقود ضخمة للطاقة الحكومية من خلال الفساد والاحتيال على حساب المستثمرين الأمريكيين".

كما تم رفع دعوى مدنية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث اتهمت أداني واثنين من مساعديه بانتهاك القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتيال في الأوراق المالية. تسعى SEC إلى فرض غرامات مالية وفرض عقوبات أخرى على المتهمين.

من بين المتهمين في القضية، يوجد ساغار أداني، ابن شقيق غوتام، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمجلس إدارة "أداني للطاقة الخضراء"، وفنيت جاين، الرئيس التنفيذي السابق للشركة والمدير العام الحالي للمجلس. وقال محامي ساغار أداني، شون هيكر، إنه لا يستطيع التعليق على القضية، في حين لم يتم الرد من قبل المحامين الآخرين على الفور.

ردود الأفعال والاتهامات السابقة

تأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة لأداني، حيث انتقد زعماء المعارضة في الهند علاقاته الوثيقة مع الحكومة الهندية ورئيس الوزراء ناريندرا مودي. وقال زعيم حزب الكونغرس الهندي، جايرام راميش، إن لائحة الاتهام "تتسق مع سجل طويل من الاحتيال والجريمة التي ارتكبت بحرية ودون محاسبة، مع الحماية الواضحة من رئيس الوزراء".

في العام الماضي، اتهمت شركة "هيندنبرغ" للأبحاث المالية مجموعة أداني بـ "التلاعب الفاضح بالأسهم" و "الغش المحاسبي". وقد رفضت مجموعة أداني هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "مزيج خبيث من المعلومات المغلوطة والاتهامات الباطلة".

يُعتبر أداني أحد أبرز رجال الأعمال في الهند وأحد أكبر اللاعبين في مجال الطاقة المتجددة. بدأ أداني بناء ثروته في التسعينيات عبر أعمال الفحم، حيث توسعت إمبراطوريته لتشمل العديد من القطاعات مثل صناعة المعدات الدفاعية، بناء الطرق، وبيع الزيوت النباتية.

في السنوات الأخيرة، واصل أداني التوسع في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أطلقت مجموعة "أداني" مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية، بما في ذلك أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في ولاية تاميل نادو الهندية. كما أعلن عن هدفه بأن تصبح شركته أكبر منتج للطاقة المتجددة في الهند بحلول عام 2030.