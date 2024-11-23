مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي طال وسط العاصمة بيروت

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وأسفرت هذه الضربة بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تحذيرات مسبقة تطالب السكان بإخلاء المكان.

وزعم الجيش في بيان له، أن الضربة استهدفت أحد قادة حزب الله، إلا أن مصادر محلية لبنانية نفت وجود أي شخصية تابعة لحزب الله في المكان، واتهمت الجيش الإسرائيلي بمحاولة تبرير ما وصفته "بالمجزرة التي ارتكبها في البسطة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان حتى كتابة هذه الأسطر أكثر من 3500 شخص وأكثر من 15 ألفًا. كما أدى القصف إلى نزوح حوالي 1.2 مليون شخص، مما يفاقم من معاناة المدنيين في ظل التصعيد المستمر