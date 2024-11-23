Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي طال وسط العاصمة بيروت

رجال الإطفاء يرشون الماء لتخفيف الغبار عن رجال الإنقاذ الذين يبحثون عن الضحايا في موقع الغارة الجوية الإسرائيلية التي ضربت وسط بيروت، السبت، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
رجال الإطفاء يرشون الماء لتخفيف الغبار عن رجال الإنقاذ الذين يبحثون عن الضحايا في موقع الغارة الجوية الإسرائيلية التي ضربت وسط بيروت، السبت، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا مكونًا من 8 طوابق في منطقة البسطة في العاصمة بيروت وسوته بالأرض.

اعلان

وأسفرت هذه الضربة بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تحذيرات مسبقة تطالب السكان بإخلاء المكان.

وزعم الجيش في بيان له، أن الضربة استهدفت أحد قادة حزب الله، إلا أن مصادر محلية لبنانية نفت وجود أي شخصية تابعة لحزب الله في المكان، واتهمت الجيش الإسرائيلي بمحاولة تبرير ما وصفته "بالمجزرة التي ارتكبها في البسطة". 

وبلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان حتى كتابة هذه الأسطر أكثر من 3500 شخص وأكثر من 15 ألفًا. كما أدى القصف إلى نزوح حوالي 1.2 مليون شخص، مما يفاقم من معاناة المدنيين في ظل التصعيد المستمر

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل مسلح وإصابة ثلاثة من الشرطة في هجوم قرب السفارة الإسرائيلية بعمان

القصف والجوع يثقلان كاهل غزة وتقديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام

في اليوم العالمي للطفل.. غزة أصبحت مقبرة للأطفال.. ولبنان بات رعبهم الصامت.. والسودان مثالا لحرمانهم