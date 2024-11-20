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في اليوم العالمي للطفل.. غزة أصبحت مقبرة للأطفال.. ولبنان بات رعبهم الصامت.. والسودان مثالا لحرمانهم

رجل فلسطيني يودع ابنته المصابة لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الخميس، 27 يونيو 2024
رجل فلسطيني يودع ابنته المصابة لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الخميس، 27 يونيو 2024 حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
بقلم: يورونيوز
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تحتفي الأمم المتحدة، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، باليوم العالمي للطفل، وسط ظروف لا مثيل لها في العصر الحديث، حيث يعاني أطفال غزة ولبنان والسودان من شدة قسوة الأوضاع، وهم في يومهم العالمي ما بين يتيم فقد أبويه أو أحدهما، وآخر بترت أعضاؤه أو أحدها.. أما المشردون ومن قضوا تحت الأنقاض فهم الأغلبية.

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إن حقوق الطفل، منذ اعتماد الاتفاقية قبل 35 عامًا، لم تتعرض لمثل هذا الحجم من الانتهاكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما صرّح المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني بأن غزة أصبحت "مقبرة للأطفال"، حيث يعاني الأطفال من أشكال متعددة من الانتهاكات الإسرائيلية لبراءتهم، تشمل القتل والتعنيف والتهجير القسري.

وأضاف لازاريني أن هؤلاء الأطفال محرومون من الأمان والتعليم، ما سلب منهم طفولتهم، محذرًا من أن الوضع يهدد بتشكيل جيل ضائع في المستقبل.

امرأة فلسطينية تودع ابنها المريض قبل مغادرتها قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الخميس 27 يونيو 2024.
امرأة فلسطينية تودع ابنها المريض قبل مغادرتها قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الخميس 27 يونيو 2024. Abdel Kareem Hana/AP
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كلمات لا تُنسى لأطفال غزة

وقد أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو توثق معاناة أطفال غزة وكلماتهم المؤثرة التي تصدرت المنصات لفترات طويلة قبل أن تُنسى. من أبرزها مقطع لطفل يقول: "هاي أمي بعرفها من شعرها"، بعد أن تعرف على أمه التي قتلت في غارة إسرائيلية من خلال شعر رأسها.

كما تداولوا مقطعًا آخر لطفل قال: "تعالولي في المنام.. والله بشتقلكم"، بعد فقدانه لذويه. ونُشر أيضًا مقطع لأم مفجوعة تقول: "الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا.. و"إسمه يوسف، شعره كيرلي وأبيضاني وحلو".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع قد أكد مقتل أكثر من 17 ألف طفل منذ بداية الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى إصابة آلاف آخرين.

فيديو لمنظمة اليونسيف عن أطفال غزة بمناسبة اليوم العالمي للطفل

مقتل 3 أطفال يوميًا في لبنان

أما في لبنان، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 200 طفل خلال شهرين فقط. وأكدت "اليونيسيف" يوم الثلاثاء أن "ثلاثة أطفال يقتلون كل يوم في لبنان". وقد علّق المتحدث باسم "اليونيسيف"، جيمس إيلدر على البيانات بالقول إن مقتل الأطفال أصبح "تطبيعًا صامتًا للرعب" في لبنان.

الناطق الرسمي باسم اليونيسيف في البقاع يندد بالحرب الإسرائيلية على لبنان بعد أن قتلت إسرائيل 3 أطفال

عنف ونزوح وسوء تغذية: حال أطفال السودان

كما تشير المنظمة الأممية إلى أن الأطفال في السودان يعانون أوضاعًا مأساوية، حيث يعيشون في ظروف غير آمنة تجبرهم على النزوح القسري بشكل متكرر.

اليونيسيف تنشر تغريدة تشير فيها إلى تأثير العنف في السودان على الأطفال وحالتهم النفسية

ويتعرض الأطفال السودانيون للاعتداءات الجنسية، والقتل الجماعي، وسوء التغذية. وأكدت المنظمة أن أكثر من 17 مليون طفل سوداني حُرموا من حقهم في التعليم.

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