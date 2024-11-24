آخر ضحايا فيضانات فالنسيا.. عاملٌ يلقى حتفه في انهيار سقف مدرسة جرّاء أسوء كارثة عرفتها إسبانيا

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لقي شخص مصرعه وجُرح آخر في إسبانيا جراء انهيار سقف مدرسة في بلدة ماساناسا كانت تضررت من الفيضانات التي شهدها شرق البلاد في التاسع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في القضية للوقوف على ملابسات الحادث.

الضحيتان يعملان في شركة تراغسا وكانا في مهمة فحص وتنظيف المؤسسة التعليمية يرافقهما عناصر من فرق الإنقاذ. وقد تم نقل الشخص الجريح (35 عاما) إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراح متوسطة أصيب بها في الحادث.

من جهتها، قالت مصادر في مصلحة الإطفاء إن عناصرها لا تزال تفحص المنطقة المتضررة والتي تشمل مقاطعة فالنسيا كلها.

كما أن وفدا رسميا من حكومة فلنسيا الإقليمية قد زار مكان الحادثة قبل أن يقابله السكان المحليون باحتجاجات على سوء إدارة أسوء كارثة عرفتها إسبانيا في تاريخها المعاصر.