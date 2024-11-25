روسيا تضرب تجمعات أوكرانية وتدمر معدات عسكرية في 141 موقعًا بينما تحاول كييف صد الهجمات الصاروخية

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صرّحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف عدة مواقع عسكرية أوكرانية وأسقط 44 طائرة مسيرة يوم الأحد. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية في كييف بسماع دوي انفجارات، يُرجح أنها ناتجة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

اشتباكات عنيفة شرق أوكرانيا وحديث عن فقدان السيطرة على منطقة كورسك

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تخوض مواجهات ساخنة مع الجيش الروسي في منطقتي كوراخوف وبوكروفسك بشرق أوكرانيا. كما أعلن الجيش الأوكراني أن كييف تواصل عملياتها العسكرية في منطقة كورسك غرب روسيا. وذكر حاكم كورسك أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من تدمير "صاروخين أوكرانيين" خلال الليل فوق المنطقة.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى أن أوكرانيا خسرت أكثر من 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في منطقة كورسك خلال توغل مفاجئ في أغسطس/آب.

كييف تحلّل حطام صاروخ روسي باليستي

في سياق آخر، عرض جهاز الأمن الأوكراني يوم الأحد للصحفيين حطام صاروخ باليستي تجريبي جديد ضرب مصنعًا في مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا يوم الخميس.

وقال مسؤولون أمنيون لصحفيين إن شظايا الصاروخ، الذي أُطلق عليه اسم "أوريشنك" - وهو مصطلح روسي يعني شجرة البندق - ستخضع للتحليل.

شظايا صاروخ سقط على مدينة دنيبرو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في مركز للتحليل الجنائي، أوكرانيا، الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. Evgeniy Maloletka/AP

وأضاف المسؤول أن الصاروخ، المزود بستة رؤوس حربية محملة بالذخائر، بلغت سرعته 11 ماخ، ولم يتأثر إلا بالمقاومة الديناميكية الهوائية. وقد أُطلق الصاروخ من ميدان اختبار الصواريخ الرابع "كابوستين يار" في منطقة أستراخان الروسية، واستغرق 15 دقيقة للتحليق قبل أن يضرب مدينة دنيبرو.