Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

روسيا تضرب تجمعات أوكرانية وتدمر معدات عسكرية في 141 موقعًا بينما تحاول كييف صد الهجمات الصاروخية

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية لجنود روس يقومون بتشغيل قاذفة صواريخ متعددة الدفع من طراز أوراغان الروسية، يوم الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية لجنود روس يقومون بتشغيل قاذفة صواريخ متعددة الدفع من طراز أوراغان الروسية، يوم الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر AP/Russian Defense Ministry Press Service
حقوق النشر AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت القوات الروسية أنها هاجمت تجمعات للجنود الأوكرانيين ودمرت معدات عسكرية في 141 موقعًا. في المقابل، ذكرت أوكرانيا أنها حاولت التصدي للهجمات الصاروخية، وسط معارك برية عنيفة في كوراخوف وبوكروفسك بشرق أوكرانيا. كما تواردت أنباء عن خسارة كييف 40% من الأراضي في منطقة كورسك.

اعلان

صرّحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استهدف عدة مواقع عسكرية أوكرانية وأسقط 44 طائرة مسيرة يوم الأحد. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية في كييف بسماع دوي انفجارات، يُرجح أنها ناتجة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

اشتباكات عنيفة شرق أوكرانيا وحديث عن فقدان السيطرة على منطقة كورسك

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تخوض مواجهات ساخنة مع الجيش الروسي في منطقتي كوراخوف وبوكروفسك بشرق أوكرانيا. كما أعلن الجيش الأوكراني أن كييف تواصل عملياتها العسكرية في منطقة كورسك غرب روسيا. وذكر حاكم كورسك أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من تدمير "صاروخين أوكرانيين" خلال الليل فوق المنطقة.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى أن أوكرانيا خسرت أكثر من 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في منطقة كورسك خلال توغل مفاجئ في أغسطس/آب.

كييف تحلّل حطام صاروخ روسي باليستي

في سياق آخر، عرض جهاز الأمن الأوكراني يوم الأحد للصحفيين حطام صاروخ باليستي تجريبي جديد ضرب مصنعًا في مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا يوم الخميس.

وقال مسؤولون أمنيون لصحفيين إن شظايا الصاروخ، الذي أُطلق عليه اسم "أوريشنك" - وهو مصطلح روسي يعني شجرة البندق - ستخضع للتحليل.

شظايا صاروخ سقط على مدينة دنيبرو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في مركز للتحليل الجنائي، أوكرانيا، الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
شظايا صاروخ سقط على مدينة دنيبرو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في مركز للتحليل الجنائي، أوكرانيا، الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.Evgeniy Maloletka/AP

وأضاف المسؤول أن الصاروخ، المزود بستة رؤوس حربية محملة بالذخائر، بلغت سرعته 11 ماخ، ولم يتأثر إلا بالمقاومة الديناميكية الهوائية. وقد أُطلق الصاروخ من ميدان اختبار الصواريخ الرابع "كابوستين يار" في منطقة أستراخان الروسية، واستغرق 15 دقيقة للتحليق قبل أن يضرب مدينة دنيبرو.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

روسيا تحطم رقما قياسيا من حيث عدد الطائرات المُسيرة... وأوكرانيا تواجه معركة شتاء قارس

واشنطن تخطط لإنشاء قواعد عسكرية ونشر وحدات صاروخية في الفلبين واليابان لمواجهة الخطر الصيني

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يقول إن موسكو مستعدة لوقف لإطلاق النار