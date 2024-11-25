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واشنطن تخطط لإنشاء قواعد عسكرية ونشر وحدات صاروخية في الفلبين واليابان لمواجهة الخطر الصيني

جنود فلبينيون يسيرون بجانب مروحية أمريكية من طراز CH-47 داخل القاعدة البحرية كاميلو أوسياز في بلدة سانتا آنا، مقاطعة كاغايان، شمال الفلبين يوم الاثنين، 6 أيار/مايو 2024
جنود فلبينيون يسيرون بجانب مروحية أمريكية من طراز CH-47 داخل القاعدة البحرية كاميلو أوسياز في بلدة سانتا آنا، مقاطعة كاغايان، شمال الفلبين يوم الاثنين، 6 أيار/مايو 2024 حقوق النشر Aaron Favila/AP
حقوق النشر Aaron Favila/AP
بقلم: يورونيوز
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ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن واشنطن تتجه إلى إنشاء قواعد عسكرية ونشر وحدات صاروخية في البر والبحر والفضاء والنطاق السيبراني في اليابان والفلبين، ضمن إطار التحسب لحدوث طوارئ في تايوان.

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وقالت "كيودو" إن التعاون بين القوات اليابانية والأمريكية سيكون محلّ التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث سيقوم الجيش الأمريكي بنشر وحدات نيران بعيدة المدى تابعة له للعمل في نطاقات متنوعة، بالإضافة إلى بناء قواعد مؤقتة على سلسلة جزر نانسي، وهي سلسلة جزر يابانية تمتد من الطرف الجنوبي من كيوشو إلى يوناغوني قرب تايوان.

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كما سيتم نشر فوج مشاة البحرية الأمريكية الساحلية الممتدة من مقاطعتي كاجوشيما وأوكيناوا في اليابان باتجاه تايوان، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أن القوات اليابانية ستشارك في توفير الدعم اللوجستي لواشنطن، بما في ذلك توفير الوقود والذخيرة.

ولم تصدر وزارتا الدفاع اليابانية والفلبينية أي تعليق رسمي حول الخبر، كما لا تزال بكين تلتزم الصمت حيال التصعيد.

مركبات عسكرية أمريكية متوقفة في مطار لال-لو في بلدة لال-لو بمقاطعة كاغايان شمال الفلبين يوم الاثنين 6 مايو/أيار 2024.
مركبات عسكرية أمريكية متوقفة في مطار لال-لو في بلدة لال-لو بمقاطعة كاغايان شمال الفلبين يوم الاثنين 6 مايو/أيار 2024.Aaron Favila/AP

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أشار، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الناتو في بروكسل، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخذ، خلال الشهرين المقبلين، عدة خطوات لتعزيز موقفها في مختلف ساحات الصراع العالمية، خاصة في منطقة آسيا والشرق الأوسط والمحيط الهندي-الهادئ، وذلك في إطار حماية المصالح الأمريكية.

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