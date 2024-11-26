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دبلوماسي بريطاني يُجبر على مغادرة موسكو.. هل تورط فعلاً في أنشطة تجسس تهدد أمن روسيا؟

السفارة البريطانية في موسكو
السفارة البريطانية في موسكو Copyright Dmitri Lovetsky.
Copyright Dmitri Lovetsky.
بقلم:  Nour Chahine
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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية يوم الثلاثاء عن طرد دبلوماسي بريطاني بتهمة القيام بـ"أنشطة استخباراتية وتخريبية" داخل روسيا.

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ووجهت الهيئة اتهامات لإدوارد برايورويلكس، السكرتير الثاني في القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو، بتقديم معلومات كاذبة في طلب دخوله إلى روسيا.

وأوضح البيان أن برايور جاء ليحل محل أحد الدبلوماسيين الستة الذين طُردوا من روسيا في أغسطس الماضي بسبب اتهامات مشابهة بالتجسس. وأكدت الهيئة أن تصرفات الدبلوماسي البريطاني تحمل "مؤشرات واضحة على أنشطة استخباراتية وتخريبية تهدد أمن روسيا الاتحادية".

طرد الدبلوماسي البريطاني من روسيا بتهمة التجسس

تم إلغاء اعتماد برايور وإخطاره بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين. ولم تصدر السلطات البريطانية أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.

الدوبلوماسي البريطاني المتهم بالتجسس في روسيا

وفي تطور آخر، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني نايجل كايسي، وفق ما أعلنته المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، لمناقشة قضية طرد الدبلوماسي البريطاني.

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ويأتي هذا في سياق توتر متزايد بين موسكو ولندن، حيث أعلنت روسيا اعتقال مواطن بريطاني آخر قبض عليه وهو يقاتل لصالح أوكرانيا.

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