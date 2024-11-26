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مظاهرة في إيطاليا.. تطالب مجموعة الدول السبع G7 بالعمل على وقف إراقة الدماء في غزة ولبنان وأوكرانيا

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال احتجاج للتعبير عن الدعم للفلسطينيين في غزة خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في نابولي بإيطاليا 19 تشرين الأول أكتوبر 2024
اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال احتجاج للتعبير عن الدعم للفلسطينيين في غزة خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في نابولي بإيطاليا 19 تشرين الأول أكتوبر 2024 Copyright Alessandro Garofalo/LaPresse/AP
Copyright Alessandro Garofalo/LaPresse/AP
بقلم:  يورونيوز
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قال أحد المتظاهرين في إيطاليا إنهم جاؤوا للاحتجاج أمام وزراء مجموعة الدول السبع الكبرى، بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وتقترب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث. وأضاف أن الدول لديها الأدوات اللازمة لوقف الفظائع، ويمكنها إلغاء الصفقات التجارية أو فرض العقوبات لو أرادت.

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"وقف إطلاق النار"، و"لا للحرب نعم للسلام"، و"صدرت مذكرتا اعتقال.. وهناك العديد من المذكرات الأخرى التي لم يتم إصدارها بعد".

هذا ما كتب على بعض اللافتات أثناء تظاهرة وقعت في بلدة صغيرة في إيطاليا، خلال اليوم الأخير من اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي اليوم الثلاثاء.

ويقول المتظاهرون: "إنهم مضطرون لمناقشة الإرهاب وأمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. ويمكنهم أن يتحدثوا عن المستقبل، وربما يستطيعون مناقشة استراتيجية الخروج من الحرب في أوكرانيا وكل الحروب المحرمة الأخرى. نحن هنا من أجل ذلك".

وقفت المجموعة على جانب الطريق، وحمل المتظاهرون لافتات، ولوحوا بأعلام السلام الملونة، في البلدة التي تبعد بضع ساعات عن روما.

أشخاص ينظرون من شرفة بينما يحمل المتظاهرون الأعلام واللافتات أثناء مرورهم خلال احتجاج ضد قمة مجموعة السبع في فاسانو بجنوب إيطاليا 15 حزيران يونيو 2024
أشخاص ينظرون من شرفة بينما يحمل المتظاهرون الأعلام واللافتات أثناء مرورهم خلال احتجاج ضد قمة مجموعة السبع في فاسانو بجنوب إيطاليا 15 حزيران يونيو 2024Gregorio Borgia/AP

وقالت لويزا مورغانتيني رئيسة جمعية "أسو بيس بالستينا" ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة: "لم يعد بوسعنا أن نتسامح مع الإبادة الجماعية في غزة والحرب في أوكرانيا وروسيا وكل الحروب في العالم".

وأضافت: "نحن هنا لنقول توقفوا عن الهيمنة على الأسلحة، نطالب بوقف إطلاق النار في كل مكان".

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هذا وكان وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى في العالم عبروا، يوم أمس الاثنين، عن تفاؤل حذر بشأن التقدم المحتمل في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وكان وقف إطلاق النار في غزة ولبنان على رأس جدول أعمال اجتماع لمجموعة السبع، حضره وزراء من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. في آخر اجتماع لمجموعة السبع تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين للمرة الأخيرة قبل تولي الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب السلطة.

المصادر الإضافية • أ ب

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