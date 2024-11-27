وفاة أطفال وفقدان آخرين.. في فيضانات سريلانكا

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وقد أدت موجة من الأمطار الشديدة والرياح القوية، خلال اليومين الماضيين، إلى غرق المنازل والحقول والطرقات، واضطرت السلطات إلى إيقاف خدمات القطارات في المناطق الجبلية.

الحادث الأكثر مأساوية وقع في المنطقة الشرقية، حيث اختفى ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال كانوا عائدين من المدرسة، بعد أن جرفتهم مياه الفيضان أثناء تنقلهم بجرار زراعي. وتم انتشال جثث ثلاثة أطفال، بينما لا يزال ثلاثة تلاميذ واثنان من الكهول في عداد المفقودين.

وقد أظهرت القنوات التلفزيونية المحلية فرق الإنقاذ العسكرية والبحرية وهي تبحث عن المفقودين بمساعدة مروحيات سلاح الجو.

غيوم داكنة تحوم بينما يقف رجل بالقرب من ممشى البحر في كولومبو، سريلانكا، الأربعاء، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. Eranga Jayawardena/2024 -AP

وبينما لقيت امرأة مصرعها إثر انهيار جدار طوبي في منطقة بادولا الجبلية، توفي شخص آخر جراء الفيضانات، وأصيب ثمانية أشخاص في حوادث متفرقة مرتبطة بالطقس.

وقد تجاوزت أعداد المتضررين 5000 شخص تم إجلاؤهم، وتضرر ما يقارب 800 منزل. وأرجعت دائرة الأرصاد الجوية هذه الظروف المناخية القاسية إلى انخفاض جوي عميق في خليج البنغال من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة دورية يوم الخميس.

وتقاسي سريلانكا الظروف الجوية المضطربة منذ مايو/أيار الماضي، بسبب موسم الأمطار الغزيرة. وفي يونيو/حزيران الماضي لقي 16 شخصًا مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الطينية.