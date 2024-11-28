بوتين: إنتاجنا من الصواريخ يفوق إنتاج الناتو بـ10 مرات وسيزيد أكثر

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وأوضح بوتين أن الهجوم الكبير على أوكرانيا كان "ردًا" على الضربات التي تعرضت لها روسيا بواسطة أسلحة أمريكية وبريطانية، مشيرًا إلى أن موسكو تختار أهدافها بعناية في أوكرانيا، والتي قد تشمل مراكز صنع القرار في كييف.

وأضاف بوتين أن روسيا تُنتج صواريخ بكميات تفوق عشر مرات ما تنتجه دول الناتو مجتمعة، مؤكدًا أن الإنتاج سيزيد في الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي سيعدّ تورطًا مباشرًا للغرب في الصراع.

وشدد بوتين على أن روسيا على دراية بكميات الأسلحة الغربية التي تم توريدها إلى أوكرانيا وتلك التي من المقرر توريدها في المستقبل، مؤكدًا أن استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى في الصراع سيُعتبر تدخلًا مباشرًا من قبل حلف الناتو.