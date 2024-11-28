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ترامب يعين الجنرال السابق كيث كيلوغ مبعوثًا خاصًا لأوكرانيا وروسيا

كيث كيلوغ يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في واشنطن، الثلاثاء 22 سبتمبر 2020.
كيث كيلوغ يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في واشنطن، الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. حقوق النشر Andrew Harnik/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Andrew Harnik/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء، أنه اختار تعيين مستشاره المخضرم والجنرال المتقاعد كيث كيلوغ الذي يحمل أوسمة رفيعة المستوى لتولي هذا المنصب.

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وأفاد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" عن ترشيح كيث كيلوغ، مستشاره الدفاعي منذ فترة طويلة، لمنصب مساعد الرئيس ومبعوث خاص لأوكرانيا وروسيا

وأكد ترامب في منشوره: "لقد كان معي منذ البداية! معا، سنضمن تحقيق السلام من خلال القوة، وسنعمل على جعل أمريكا والعالم أكثر أمانا".

كيلوغ، البالغ من العمر 80 عاما، شغل مناصب رفيعة خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى، حيث كان مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، ورئيس موظفي مجلس الأمن القومي، قبل أن يتولى منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي بعد استقالة مايكل فلين.

في منصبه الجديد، يواجه كيلوغ تحديات إدارة النزاع المتفاقم بين أوكرانيا وروسيا، الذي تصاعدت حدته في الأسابيع الأخيرة.

 يأتي ذلك في ظل سياسات إدارة بايدن التي قدمت مساعدات أمنية لأوكرانيا تجاوزت 56 مليار دولار منذ الغزو الروسي في 2022، مع خطط لإرسال المزيد قبل بدء ولاية ترامب الجديدة في يناير. كما حثت واشنطن أوكرانيا على توسيع جيشها عبر تجنيد الشباب وتعديل قوانين التعبئة.

ترامب، الذي انتقد دعم بايدن لأوكرانيا، صرح سابقا بقدرته على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة، مما يلمح إلى استعداده للضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات بشأن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا حاليا.

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كيلوغ يعد من أبرز مهندسي سياسة "أمريكا أولا"، وهي الركيزة الأساسية لأجندة الأمن القومي التي يسعى ترامب لتطبيقها في ولايته الثانية. وكان كيلوغ قد شدد في مقالاته السابقة على ضرورة إنهاء الحرب عبر قيادة أمريكية قوية لتحقيق اتفاق سلام فوري بين الطرفين.

هذا الإعلان يأتي مع اقتراب الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعكس توجها جديدا في إدارة النزاعات الدولية ضمن رؤية ترامب المستقبلية.

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