رسالة تضامن من قلب تركيا.. منطاد يحمل الكوفية الفلسطينية يحلق في سماء كبادوكيا

حلّق ناشطون داعمون للقضية الفلسطينية بمنطاد يحمل الكوفية الفلسطينية التقليدية في سماء منطقة كبادوكيا السياحية الشهيرة بتركيا، في لفتة تضامنية بارزة.

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وأطلقت مؤسسة الثقافة والحضارة، وهي جهة مدعومة من الحكومة التركية، المنطاد المزين بالكوفية التي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية من أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في تركيا.

الكوفية الفلسطينية التقليدية .. رمز للتمسك بالإرث العريق Jacquelyn Martin

وحلق المنطاد فوق منطقة كبادوكيا وسط تركيا، التي تُعرف بمناظرها الخلابة من الوديان والتكوينات البركانية، حيث ترتفع مئات المناطيد يوميًا في مشهد يجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم.

المنطاد الذي حمل نقش الكوفية الفلسطينية

وجاءت هذه المبادرة كجزء من فعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية، مع استمرار الجهود الشعبية لدعم حقوق الفلسطينيين ومطالبهم بالاستقلال.

وتزامنت هذه الخطوة مع موجة من الفعاليات العالمية التي تسلط الضوء على أهمية الوحدة الثقافية في دعم القضايا الإنسانية، حيث شهدت مدن عدة حول العالم حملات مشابهة تنادي بإنهاء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.

وأشارت مؤسسة الثقافة والحضارة، إلى أن هذه الفعالية تحمل رسالة رمزية تُذكّر المجتمع الدولي بالتحديات التي يواجهها الفلسطينيون، داعيةً الجميع إلى اتخاذ مواقف تضامنية حقيقية تتجاوز الشعارات، نحو تحقيق العدالة والسلام.