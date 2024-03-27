خلال زيارته للقدس.. السيناتور الجمهوري لندسي غراهام يطالب بايدن بمباركة غزو إسرائيل لرفح

بقلم: يورونيوز

طالب العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام، الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بالسماح لإسرائيل باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

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وقال غراهام في القدس خلال زيارته إسرائيل إن ما وصفه بتدمير كتائب حركة حماس الفلسطينية في رفح هو "أمر غير قابل للتفاوض".

ويترقب العالم في قلق الغزو الإسرائيلي المحتمل للمدينة التي صارت الملاذ الأخير لحوالي 1.4 فلسطيني نزحوا من القصف والتدمير الإسرائيلي بشمال القطاع.

وقال غراهام: "أحث إدارة بايدن والكونغرس على التأكد من أن إسرائيل لديها الوقت والمساحة لتحقيق النصر على حماس عسكريا".

وأعربت الولايات المتحدة، الحليفة الكبرى لإسرائيل، عن مخاوفها بشأن خطط إسرائيل في رفح، قائلة إن العملية البرية هناك ستسبب المزيد من الضرر للمدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكان من المفترض أن ترسل إسرائيل وفدًا إلى واشنطن لمناقشة مسألة رفح، لكنها ألغت ذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأعرب غراهام عن تفهمه رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن وقال إنه يأمل في تحقيق "طفرة" تجمع إسرائيل والولايات المتحدة "معًا للحديث عن الطريق إلى الأمام".