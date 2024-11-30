الولايات المتحدة تواجه أول عاصفة ثلجية هذا الشتاء: تهديد للسفر وسلامة المواطنين

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وفي ولاية ميشيغان، يُتوقع استمرار تساقط الثلوج الثقيلة في المناطق الشمالية حتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث قد يصل مستوى الثلوج في بعض مناطق شبه جزيرة ميشيغان العليا إلى حوالي 3 أقدام (0.9 متر).

وفي ولاية نيويورك، حذر خبراء الأرصاد من تساقط ثلوج تتراوح بين 4 إلى 6 أقدام (1.2 إلى 1.8 متر) في مناطق مثل واترتاون، فيما يُتوقع أن تصل الثلوج إلى 2 إلى 3 أقدام (0.6 إلى 0.9 متر) على ضفاف بحيرة إيري جنوب بافالو.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بما يصل إلى 15 إلى 20 درجة تحت المعدل الطبيعي في مناطق السهول الشمالية. كما تم إصدار تحذيرات من الطقس البارد في بعض المناطق، بما في ذلك ولاية داكوتا الشمالية، حيث من المتوقع أن ينتقل الهواء البارد من وسط كندا جنوبًا إلى السهول الشمالية بحلول يوم الإثنين.

تمتد مناطق البحيرات الكبرى والسواحل الشرقية في الولايات المتحدة على ولايات مثل ميشيغان، ويسكونسن، مينيسوتا، إلينوي، إنديانا، أوهايو، وبنسلفانيا.